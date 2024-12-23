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影／打破區域限制！「台中通」跨域開通 與南投資源共享
為打造智慧中投生活圈，台中市與南投縣打破行政區域限制，整合數位服務平台資源，實現跨域治理，將「台中通」APP擴展到外縣市，為南投縣民提供服務，未來通學、通勤、繳費系統甚至圖書典藏等資源共享，後續更盼擴大到全台灣。
台中市數位治理局指出，「台中通」為台中數位市民服務平台，但因台中、南投同為中台灣區域治理平台的姐妹市，且同樣推動智慧城市建設，市府為此與南投縣府合作，打破區域限制，串聯兩地行政便民數位服務，為南投縣民提供服務。
台中市府與南投縣府今在南投草屯舉辦「台中通．通南投」記者會，縣長許淑華表示，她上任後在數位治理常向台中取經，發現「台中通」會員人數很多，而中、投兩地為共同生活圈，因此盼讓南投好物、在地景點也加入，透過平台共享資源。
未來中、投兩地居民可透過「台中通」APP，享受更多元的數位生活服務，尤其南投縣民除了能透過「台中通」使用圖書借閱、支付繳費、服務e櫃檯、停車繳費查詢或預約幸福巴士等服務，同時也享有超過1300家的特約商店的好康優惠。
台中市長盧秀燕也說，台中通是基於台中購物節APP會員的基礎上擴充，至今下載數已突破277萬次，許縣長思索與其重複建置平台，造成國家預算的浪費，不如將兩縣市平台整合，資源共享，台中、南投一起通，民眾也不用跑兩地處理。
而台中、南投兩地生活型態緊密相連，不論是在通學、通勤、繳費系統、圖書典藏等能資源共享，都讓兩縣市民眾生活方便性大增，未來甚至期望整合中部縣市，甚至擴及全台，讓政府資源能更有效運用，民眾可享受的福利與便利也才會更多。
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