「彰化優先」認證草莓進入產季 用心看顧損失少兩成

今年草莓平均減產約五成，彰化縣氣候較穩定，草莓園損失仍達三至四成，草莓農黃璿芸到農政單位上課，向同行請教，今年草莓結實纍纍，把損失控制在三成內，維持去年售價，開放採果預約都爆滿。

今年入秋颱風接力報到，苗栗等草莓產區都因颳風下雨土壤太濕，開花結果情形普遍不佳，有些園區災損率達七成。黃璿芸今表示，彰化縣雨水較少，草莓「有顧起來」算是公天賞飯吃，以她的「陶子姐」草莓園種植面積近4分地為例，損失控制在3成內。

黃璿芸原本經營團購和補教，看好台灣精緻農業前景，3年前決定改當專業農民，因農地租約不長，無法搭建溫室種植多年生的農作物，她選種可露天栽種的高經濟作物草莓。

「隔行如隔山」，黃璿芸參加農政單位開設的課程，也去苗栗大湖草莓園區請益，就像學生補習一樣認真作筆記、發問，第一年就成功栽培草莓並量產，去年申請獲得彰化縣政府農產品「彰化優先」認證。

目前草莓園種有金鑽、朝顏、豐香等品種，時值金鑽採收期，新年元月即進入朝顏、豐香的產期；黃璿芸表示，每一品種的香氣、味道都不同，生長特色也不太一樣，她采擷各家種植經驗大成在田間管理和施肥下功夫，維持草莓果實豐碩且無毒。

今年草莓減產大缺貨，市售草莓價格依顆粒大小、外觀，市場批發價每公斤641元，零售價破千元，產地自採價每台斤300元漲至500元起跳，無毒草莓價格更高；黃璿芸說，園區草莓產季到明年3月，維持原價每台斤500元，希望彰化優質農產品能推廣讓更多民眾享用。