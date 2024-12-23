中市議會民進黨團幹部交接 議員王立任接棒新總召

民進黨台中議會今天進行新舊任黨團幹部交接，新任黨團總召由議員王立任接任，他表示，民進黨立場雖與市府不同，但都是為了台中好；市長盧秀燕觀禮表示，市府施政不分政黨。

民進黨台中市議會黨團今天進行新舊任黨團幹部交接，市長盧秀燕率領市府團隊前往觀禮，市議會秘書長彭乾銘也代表議會出席。前台中市黨部主委李天生擔任監交，卸任總召蕭隆澤將印信交給新任總召王立任，新任黨團幹部則是，2名副總召張芬郁、張家銨，以及幹事長林祈烽、書記長張玉嬿。

蕭隆澤致詞提到，民進黨監督市府很嚴格，都是為了台中市發展，希望市府建設不要分政黨。

王立任則說，接任總召是責任的開始，黨團各屆總召各項議事監督及質詢都有一定成績，他接任總召後秉持這樣精神來推動，民進黨與市府立場雖不同，都是希望讓台中更進步，政策雖有意見，透過監督讓市民福利更多，讓市政推動更有效率，雙方是競爭也是合作。

盧秀燕則說，黨團幹部非常辛苦，常為了黨團事務無法跑攤，在前任總召蕭隆澤任內得到許多建議、監督、協助；她強調，市府態度一致，施政過程不分政黨，黨團意見市府會配合，政策意見雖不一致，但目標都是讓市政更進步。