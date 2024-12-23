南投草屯鎮長補選...民進黨2市長2鄉長齊聚挺蔡銘軒 台中市長盧秀燕輔選簡賜勝

拚戰草屯鎮長補選，民進黨參選人蔡銘軒今天有竹北市長鄭朝方等人力挺，眾人呼籲鎮民支持年輕優質的蔡銘軒；國民黨參選人簡賜勝則由台中市長盧秀燕、南投縣長許淑華陪同拜廟。

新竹縣竹北市長鄭朝方、彰化縣彰化市長林世賢、芬園鄉長林世明、南投縣魚池鄉長劉啟帆今天到草屯鎮力挺蔡銘軒；鄭朝方說，蔡銘軒與他一樣具創新、創意特質，且蔡銘軒與中央關係非常好，相信所有開出的福利政見可做到，推薦鎮民給蔡銘軒服務機會。

劉啟帆說，蔡銘軒政見包含爭取鳥嘴潭人工湖成為觀光休憩區，讓鳥嘴潭像魚池鄉日月潭一樣吸引觀光人潮；林世賢表示，前草屯鎮長洪國浩為鎮庫留下非常多財富，加上蔡銘軒願景，一定可實現政見；林世明說，芬園鄉與草屯鎮是共同生活圈，他對草屯有很深情感，蔡銘軒當選後，一定會以年輕人活力繁華草屯。

蔡銘軒說，感謝黨內優秀「五星」鄉鎮市長前輩來推薦他，最近終於看到對手提出政見，很高興對手跟上他的腳步，也盼對手不要再說他的政見「債留子孫、虧空鎮庫」，大家一起為草屯努力；另外，對手提出的任何有建設性政見，他當選鎮長後將一併實現。

盧秀燕下午至南投縣出席「台中通，通南投」記者會後，也與許淑華陪同簡賜勝至草屯惠德宮、草屯敦和宮參拜，盧秀燕表示，民主政治、政黨政治下，為自己政黨盡心盡力理所當然，她下午依法請假幾小時，來為國民黨提名參選人、非常優秀的簡賜勝助選。

對於盧秀燕助選，簡賜勝說，盧秀燕在乎這場補選，也知道他很正派，因此全力輔選，很感謝盧秀燕重視，他當選將成為清廉、施政有感的鎮長；對於蔡銘軒指勿再說債留子孫，簡賜勝說，鎮庫有新台幣5億多元，若草屯鎮消費券增至2000元，鎮庫須支出2億元，預算須經代表會同意，選舉不該隨意「畫大餅」。