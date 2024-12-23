南投花卉嘉年華「焢窯草屯~花旅南投」千人同樂

南投花卉嘉年華系列活動「焢窯草屯~花旅南投」盛會，22日於草屯鎮陳府將軍廟旁農田熱鬧登場，逾300座焢窯同時堆疊生火，來自各地2,000多名大小朋友在冬至後的低溫下熱情似火的焢窯同歡，南投縣長許淑華也到場同樂，中場時間，許縣長還擔任朝陽宮媽祖婆「鹹粥義工」，雙手不停的舀盛熱騰騰的葷、素鹹粥，貼心招呼滿場民眾「吃了再上」繼續為焢窯打拚；許縣長也不忘呼籲各地遊客歲末初春優先選擇到南投賞花、泡溫泉、逛燈會。

許淑華縣長表示，花卉是南投重要的產業，縣府為彙整冬季的旅遊活動，舉辦「2024南投花卉嘉年華」，感謝交通部觀光署的大力支持與補助。而「焢窯」是古早農村秋收後傳統回憶，三五好友、全家在收割後充滿稻香農田裏，親子合力堆土窯、焢蕃薯，是歲末令人回味的田間野趣。草屯是南投重要米倉，草屯鎮公所至今已辧理二十七屆千人焢窯，配合縣府花卉嘉年華，今年更營造周邊農田的花海景觀，並建置打卡玫瑰花牆，吸引2,000多人共襄盛舉，熱鬧滾滾歡笑滿場。

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