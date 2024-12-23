彰化消防猛男真吸睛 嗨翻王惠美就職6周年記者會會場

彰化縣長王惠美今天舉辦就職六周年記者會，由各局處走秀，分享施政成果，其中最吸睛的莫過於彰化縣消防局兩位猛男，脫衣上衣露出六塊肌，身上貼著12導程模擬心電圖，全場嗨翻，場面也輕鬆許多。

彰化縣消防局指出，彰化縣消防局從2019年全國第一在救護車全面配置12導程心電圖機，並與醫院組成「護心聯盟」，不分晝夜24小時守護，縮短心肌梗塞病患進心導管室時間38分鐘，執行以來已成功搶救心肌梗塞患者413人。

彰化縣消防局因此榮獲衛生福利部「112年臺灣健康城市獎項評選-韌性與創新獎」、內政部消防署「109年消防績優救護人員特殊績優團隊獎」、彰化縣政府「110年上半年好事彰揚獎勵計畫拔萃團隊獎」等榮譽，消防局也在緊急救護工作表現優異，已連續3年榮獲醫界最高榮譽「金心獎」最佳救護技術員的殊榮。

彰化縣消防局今天在縣長王惠美就職六周年記者會，即分享在救護車全面配置12導程心電圖機的成果，除了消防局長施順仁等幹部外，還有責任醫院代表，但最吸睛的莫過於兩名消防猛男，當場脫去上衣，露出六塊肌，貼上12導程心電圖，還比起健美姿勢，嗨翻全場，原本嚴肅場合，輕鬆許多。