被王惠美指解編彰南工業區讓縣府賠1.4億 魏明谷：不應被誤導

彰化縣長王惠美今天在就職六周年記者會中，指前縣長魏明谷任內解編彰南工業區，縣府為此賠了1.4億元，導致產業園區供應不足，多家地方大廠外移。魏明谷回應表示，這些款項是支應廠商當時的工程款，不是賠款，不應被誤導。

王惠美在演說時指出，彰化縣未來將以捷運路網、產業發展和都市計畫三合一的開發模式，以開發「彰交特定區」為起點，並以「一軸一環雙紐四引擎」的方式，規劃彰化未來發展的藍圖，往後和美、員林和北斗交流道都可循此模式開發。

王惠美表示，北斗交流道是四座引擎中的重中之重，過去彰南開發遭受嚴重阻力，以「彰南產業園區」一案為例，前縣長卓伯源開發百公頃，到前縣長魏明谷時解編，縣府為此賠了1.4億元，導致產業園區供應不足，多家地方大廠只能到其他縣市甚至到東南亞設廠，讓彰化少了許多就業工作機會和稅收。

王惠美說，所以她要重啟彰南AI產業園區開發，同時向行政院申請接管明道大學，打造AI軟體園區和綠電基地奧援，讓AI產業在地生根，創造彰南民眾就業機會。

魏明谷目前是財團法人中小企業信用保證基金董事長，對於王惠美指稱縣府因彰南工業區解編賠了1.4億元的說法，他指出，當時因為地方反對彰南工業區，中央將彰南工業區解編，恢復農業使用，由於廠商在開發時，已投入1.4億元辦理整地及排水設施，因此結算後，支付給廠商的工程費，而不是賠償費，不應被誤導。