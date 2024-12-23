國1員林交流道特定區設彰化第二行政中心 地方一片叫好

國1員林交流道特定區有都計通盤檢討草案，先前傳出將成為第二縣政中心遭駁斥為假消息，今縣長王惠美在就職六周年演說中，宣布可規畫為第二行政中心坐實之前傳說，消息傳來地方一片雀躍，認為有助彰化縣中心點的發展。

國1彰化縣員林交流道特定區涵蓋溪湖、埔鹽和埔心三鄉鎮，沒員林市，限制開發46年，變更特定區經第四次通盤檢討計畫已定案，並在去（2023）年8月31日公告實施，彰化縣都市計畫委員會通過變更員林交流道附近特定區，增加8處產業發展儲備用地，如臨接土地能成功整合，也可納入申請變更使用。當地地價開始上漲，也傳出要設置縣政府第二行政中心，但遭駁斥為假消息。

王惠美在就職六周年演說中提到，員林交流道特定區是彰化縣發展的第三座引擎，配合南彰化產業需求設置員林自行車產業園區，若員林交流道特定區順利開展，人口增加後，可設立縣府第二行政中心，服務南彰化民眾以提升服務效能。

員林交流道匝道位在溪湖鎮，鎮長何炳樺說，只要對地方發展有幫助，地方一定全力支持，溪湖鎮前兩位鎮長都曾建議縣政府，把農業處和動物防疫所搬來溪湖鎮文小五，畢竟南彰化是農業鄉鎮，農業單位來溪湖鎮可與鄰近農業鄉鎮的農產畜牧一起合作，日後員林交流道成為第二行政中心對溪湖發展是大利多。

埔心鄉面積僅21平方公里，幾乎被員林交流道特定區涵蓋，鄉長張佩瑩表示，去年公布第四次通盤檢討計畫草案，就傳出有建商進來獵地，炒作一陣子，可能牽涉土地整合等問題，炒地漸平息，今縣長宣布彰化縣第二行政中心設在員交特定區，鄉公所希望農業處、社會處搬來，方便南彰化民眾洽公也帶動埔心鄉繁榮。

據了解，員林交流道特定區第四次通盤檢討畫設產發儲備用地，8處用地面積合計約71.2公頃，容許製造、服務、醫療、保健、農業農產加工等低汙染事業為優先進駐，土地產權若單純，地主可申請變更土地使用，如果土地所有權較多，先整合可變更地目，再擬訂計畫申請變更使用，縣政府希望能有公司企業進駐，帶進產業和就業人口。