協助瑪喜樂籌建「喜樂方舟」捐款千萬元 麗明營造籲各界慷慨解囊

彰化縣瑪喜樂社福基金會期望籌建身心障礙者職訓園區「喜樂方舟」，為弱勢族群提供好的服務，但7年來因為經費短缺，始終未得興建。麗明營造董事長吳春山得知後，豪氣承諾「先開工再說」並在9月動工。不僅如此，麗明營造在20日基金會的耶誕慶祝會也送上大禮，捐出1千萬元，支持喜樂方舟興建。

吳春山今天說，瑪喜樂社福基金會處於二林鄉下，募款本就相對不易，加上物價上漲，基金會原已籌得1.2億元，但現已至少需要3.3億元才能建好。因為募款後久未興建，一度還引起捐款人質疑，也就不再捐錢，使得工程開工更加無望。

他說，在彰化友人牽線，以及瑪喜樂社福基金會人員親至到訪說明下，他見基金會確實為身心障礙者奉獻出愛與關懷，因此就此答應「先開工再說」。消息傳出後，近日也引起許多原捐獻者和社會善心人士陸續捐款，得款約2、3千萬，但這離所需的3.3億元還有段距離，希望社會各界善心人士給予協助。

麗明營造執行副總經理陳水添日前去捐款，特別打扮成耶誕老人驚喜現身，與園區孩童同樂，同時代表公司捐出1千萬元。他說，這份捐贈是麗明營造對社會的承諾與支持，願意為身心障礙者的幸福盡一份心力。

瑪喜樂社福基金會說，基金會成立的宗旨在延續喜樂保育院創辦人瑪喜樂女士對身心障礙者的愛與關懷。1965年成立的喜樂保育院提供身心障礙者全日照護與訓練。2011年成立的瑪喜樂社福基金會，則提供弱勢族群多元社會服務，其中也包含了就業促進。

瑪喜樂社福基金會執行長暨喜樂保育院院長林玉嫦說，孩子在離開保育院後，遇上的第一個挑戰就是「就業」，因此他們2006年起成立了「喜樂水餃工坊」，透過水餃販售，幫助身障者自立與就業。也因為考量就業需求增加，決定打造新的服務園區，「喜樂方舟」園區計畫因而誕生，並直到遇見麗明營造才得以進展。吳春山自己還化身「喜樂水餃」大使，大力協助募款。感謝麗明營造的支持與大愛，這樣的善舉，將改變無數生命。