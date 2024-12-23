準備好了！王惠美就職6周年很「巨蛋」 強調改造彰化不宜遲

「彰化準備好了！」彰化縣長王惠美今天舉辦就職六周年記者會，以「彰化大巨蛋」示意圖做為主要背景圖，來宣示在「彰交特定區」彰化蓋大巨蛋的決心，未來並將新縣政中心、總圖書館和產業園區結合，打造彰化的「信義計畫區」。

王惠美喊出在高速公路彰化交流道特定區興建大巨蛋，卻有部分綠營民代看衰，網路也有不少酸言酸語，質疑可能性。但王惠美就職記者會，偏偏就很「巨蛋」，連彰化市大竹國小的兒童歌仔戲團表演，也唱跳12強棒賽應援神曲「台灣尚勇」，呼應縣長王惠美的「大巨蛋」主軸，「彰化作伙來起大巨蛋」。

王惠美今天的就職記者會，由各局處走秀共享這六年的施政榮耀，現場並播出王惠美就任六年政績回顧影片，從走過疫情，到重整財政紀律，開源節流，上任第一年縣總決算歲入出差短，創近20年來首次由虧轉盈，更連續5年，年年賸餘，5年減債107億元，為縣市組排名第一。

王惠美指出，經過六年持續努力，施政成績亮眼，有136項全國首創、402項全國第一，無論是全齡照顧、教育投資、產業升級、交通建設，還是打造樂活永續的生活環境，縣府團隊努力描繪出「宜居新彰化」的永續發展藍圖。

對於未來發展願景，王惠美提出以捷運路網、產業發展和都市計畫三合一的開發模式，其中彰化市鐵路高架化和台中捷運綠線延伸彰化段定案，以開發「彰交特定區」為起點，將新縣政中心、大巨蛋、總圖書館和產業園區結合，打造彰化的信義計畫區，同步規劃彰東副都心以雙核心發展模式，以城市再造，擴展區域平衡。

王惠美表示，將以彰交特定區開發為示範，經由捷運路網的連結，往後和美、員林和北斗交流道都可循此模式開發，和美交流道可作為彰交特定區的延伸，連結和美、線西和彰濱的產業廊帶，環線可以結合員林和北斗交流道，其中員交特定區可規劃為第二行政中心；至於北斗交流道則要以彰南AI產業園區結合縣府接管明道大學，並在彰南樞紐的田中高鐵站設立展覽館和養生村，使彰南成為移民的最佳選擇。

「改造彰化不宜遲」，王惠美強調，她要結合捷運、產業開發，以都市計畫創造無限的可能。大家要一棒接一棒，相信自己，堅定信念，義無反顧，「做對的事，做應該做的事，做對彰化有利的事」，改造彰化，Continue，一定會成功。