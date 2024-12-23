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台中歷史建築「石岡穀倉」委外經營3次流標 明年小型修繕同步招標

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市歷史建築石岡穀倉委外經營3次流標，台中市文資處明年進行小型修繕，並同步招標。記者游振昇／攝影
台中市歷史建築石岡穀倉委外經營3次流標，台中市文資處明年進行小型修繕，並同步招標。記者游振昇／攝影

台中市歷史建築「石岡穀倉」委外經營已3次流標，台中市文化資產處正辦理調查研究，石岡穀倉10年未整建，有窗戶破損及漏水等問題，文資處明年將進行小型修繕，並同步招標委外經營。

石岡穀倉有80多年歷史，921地震毀損後重建，2002年公告登錄為歷史建築；台中市文資處長李智富表示，台中縣政府登錄為歷史建築時，未進行建物調查研究，如結構樣式、破壞情形等詳細資料，文資處目前正根據文化資產保護法進行詳細調查，日前已召開說明會。

李智富表示，石岡穀倉921地震後重建已10年，建物出現漏水及部分窗戶破損等問題，文資處明年將進行小型修繕，同時辦理委外招商。

石岡區社區文化發展協會理事長呂嘉珊表示，石岡穀倉規定不可使用明火，增加委外難度，石岡區萬安里長林子晏表示，石岡穀倉委外經營年限最多2年，業者投入大筆經費裝潢，卻要面臨整建限縮經營時間，有意投資的業者才卻步。

李智富說，石岡穀創小型修繕為經費15萬元以下工程，不需招標作業，文資處已找廠商，同步進行委外招標，限制使用明火等規定，可再做因應計劃，有討論空間

台中市 文化資產 歷史建築

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