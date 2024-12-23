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元旦假期豐原地區代檢廠暫停驗車 遇到檢日可順延一天

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
元旦假期豐原地區代檢廠暫停驗車，遇到檢日可順延一天。圖／豐原監理站提供
元旦假期豐原地區代檢廠暫停驗車，遇到檢日可順延一天。圖／豐原監理站提供

元旦假期將到，豐原地區各汽車代檢廠將暫停受理汽車檢驗服務，豐原監理站提醒定檢即將到期的車主，盡速安排車輛定檢，以免逾期受罰，最重者還可能遭到註銷牌照處分，如果車輛應到檢日期最後一天剛好在元旦，可順延至假期結束後第一個上班日，即明年1月2日完成車輛檢驗。

豐原監理站表示，逾期仍未參加車輛定期檢驗者，將依道路交通管理處罰條例規定處以900元以上1800元以下罰鍰，逾期6個月以上者，還會被註銷車輛牌照，提醒車主務必注意車輛定期檢驗的時間，以免逾期受罰。

豐原監理站長朱豐誠表示，接獲定檢簡訊通知或相關通知，應提早安排車輛定期保養及檢驗，除確保車輛性能保持最佳狀態及行車安全外，也能避免假期結束後，車輛大排長龍等候驗車情形，他建議民眾可多多利用車輛代檢廠服務，提醒車主每家代檢廠車輛數有限制，可利用監理服務網或使用監理服務App等管道查詢代檢廠地址、電話及每日驗車餘額等資訊。

監理站 豐原 車主

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