星期評論／霸凌申訴 別讓調查徒具形式

勞動部公務員遭霸凌輕生，一石激起千層浪，成為全國焦點。南投也有校長及縣府主管遭投訴霸凌，多名議員關切。霸凌所以存在，除缺乏反霸凌機制，調查中橫向權力關係的濫用，讓調查不了了之，受害者有冤無處申，更是助長霸凌的溫床。

職場霸凌所在多有，尤其是上對下以威權要脅、不斷刁難、不合理要求，導致被害人信心、尊嚴磨滅，同儕為自保，選擇冷眼旁觀、忽略漠視，甚至協助施壓，讓被害人進一步被孤立，除離職、甚至以極端手法自我了斷。

台灣職場對霸凌缺少明確的定義和法律規範，韓國有職場反霸凌法，日本也有勞動施策推進法，明確定義霸凌三大構成要件，包括：有優越關係的舉止；逾越業務上必要且相當之範圍；導致有害於勞工的就業環境。

但在台灣，「霸凌」被認為是主觀感受，上司與下屬關係和諧，下屬對上司的語氣、態度即使逾越分際，可能不感覺被侵犯。如關係緊張，工作指令也可能被認為是霸凌。

然而，霸凌最大的問題，還是在投訴後的處理。被投訴者往往是上級，選手兼裁判，橫向人脈關係多，讓調查徒成形式，勞動部霸凌案就是明顯案例，首次調查結果還將霸凌行為包裝成「目的良善」，第二次調查才逆轉，將加害人惡形惡狀具體勾勒出來。橫向權力關係濫用，官官相護，造成壓迫者有恃無恐。

南投縣長許淑華對霸凌案明確指示，對正式陳情案件，會立案調查。更重要的是，要確保調查不受橫向權力的干預，在期限內公開透明、還原事實真相，讓霸凌者付出代價，是曲解也給雙方溝通的機會，縣府是公權力執法單位，應率先打造安全友善的工作環境。