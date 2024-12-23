無視告示 投12線遭丟大量垃圾

南投縣草屯12號鄉道為舊台14線中潭公路，有民眾抱怨，車流減少後，沿途遭棄置大量垃圾，與九九峰美景形成對比，甚至垃圾就丟在縣府「嚴禁傾倒廢棄物」告示牌下，相當諷刺。環保局回應將清除，後續定期巡檢、強化監控取締開罰。

台14線中潭公路是烏溪沿線鄉鎮的重要公路，串連草屯、國姓、埔里等地，也是進入日月潭、仁愛霧社的聯絡道路，因為經歷部分路線更替、拓寬，加上國道6號開通後，該公路逐漸沒落。

其中，早期的台14線土城至下雙冬路段因路線更替，變成了舊路，改編定為鄉道投12線。雖然路寬較狹窄，但公路設施大致良善，也因為沿山壁興建，能遠眺九九峰山景，規畫為自行車路線。

地方反映，投12線車流減少後，遭人亂丟垃圾，縣府沿途設立「嚴禁傾倒廢棄物及垃圾，違者依法究辦，錄影監視中」告示牌，仍遭棄置大量垃圾，甚至丟在告示牌下許久，公部門也未巡視清理。

南投縣環保局表示，投12線為縣府轄管道路，但位居草屯郊區，將與公所合作清除沿線垃圾，同步調閱周邊道路影像了解近期進出的可疑人車，並針對其沿線加裝監視設備，後續也會和公所配合定期巡檢道路，有類似情事將加強取締開罰。