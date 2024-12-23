台中路樹倒國賠 5年1404萬冠全台

近5年台中市路樹塌倒案國賠金額1404萬、全台最高；共22件、全台第二多，藍綠議員指出，天氣好路樹也會倒，危機四伏，要求建設局正視路樹養護與加強監測。建設局指出，引進光達技術監測樹木結構安全，另逐年移植有問題樹種。

台中有23萬棵路樹，民進黨議員黃守達指出，近5年公共設施管理欠缺致國賠請求案件，路樹部分2019年有29件、2020年22件、2021年38件、2022年26件，到2023年高達59件。

他質疑，市府逐年處理脆弱樹木，但路樹國賠爭議案件越來越多？

監察院調查報告，台北市5年來有48件居冠，總賠償金額為952萬多；台中有22件居次，但總賠償金額達1404萬多，是全台最高。黃守達認為，若無法證明公務機關管理公共設施有欠缺情形，民眾只能自認倒楣。 他要求建設局必須了解路樹倒塌成因，重視不當管理帶來的損害。

建設局長陳大田說，路樹國賠案是市府每年檢討重點，台中賠償金額5年達1404萬多元，主要是有1件進化北路路樹倒下壓死機車騎士，判賠1000多萬元。其他國賠申請案的樣態為風災、大雨造成受傷或車損為多，但天災成案率低。

國民黨議員朱暖英表示，台中路樹有23萬棵，不少已有數十年樹齡，日本樹倒傷人案也越來越多，市府應加強監測。建設局表示，過去巡檢多採目測看外觀，現在引進「光達技術」試辦，追蹤與監測樹木內部的結構，建立友善樹木資訊管理系統。

多位議員指樹種不宜，中市府與林業單位合作，建議路樹樹種如烏心石、黃連木、樟樹等，另逐年移除、汰換黑板樹，讓樹木適地適所，例如美術園道中間有許多黑板樹，將移植河濱邊境區。

桃園市約有11.4萬株行道樹，其中25%的樹木屬於容易破壞人行道的品種，包括黑板樹、榕樹及小葉欖仁等。據監察院的報告，近五年間，桃園市已有4起因路樹倒塌造成傷害的國賠案件。多位議員要求市府設立公園管理處，整合市府各相關部門的力量，對全市的行道樹及公園進行全面巡查和管理。市府表示會定期召開公園會報，加強樹木管理。