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千歲長者變裝走秀 好藤林協會聖誕嘉年華展現銀髮族活力

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
銀髮族的創意與自信，更為社區注入愛與溫暖。記者宋健生/攝影
銀髮族的創意與自信，更為社區注入愛與溫暖。記者宋健生/攝影

隨著台灣快速邁入超高齡社會，台中市好藤林健康促進關懷協會今(22)日隆重舉辦「風華不老」聖誕嘉年華公益活動，為社區帶來溫馨又創意滿滿的節日氛圍。此次活動旨在推動高齡友善環境，展示長者的多元才藝與無限活力。

活動亮點之一，是36位年齡介於70至90歲的長者穿上聖誕主題服飾，參與趣味盎然的變裝走秀。他們以自信滿滿的步伐展現自我風采，吸引現場觀眾熱烈掌聲。此外，現場還設有好藤林據點的手作才藝展和環保二手義賣攤位，將節日的愛與關懷傳遞給社區每個角落。

好藤林健康促進關懷協會表示，協會不僅致力於長壽，更希望長者能夠健康樂活，持續參與社會。透過定期舉辦的社交活動與展演，協會幫助長者建立人際網絡，保持心理健康與積極心態，讓他們的晚年生活更有意義。

台中市議員陳文正指出，截至2024年11月底，台中市65歲以上高齡人口已達47萬2,044人，占總人口的16.51%，顯示長照服務需求日益迫切。他肯定好藤林協會在高齡議題上的付出，並表示，這樣的活動不僅能讓長者感受到社會支持，更能為社會注入更多溫暖。

衛福部110年修正的《高齡社會白皮書》，政府提出「自主、自立、共識、永續」四大願景，好藤林健康促進協會積極響應政策，自110年成立以來，已舉辦超過360場課程，涵蓋律動舞蹈、樂齡歌唱、預防延緩失能等多元內容，服務人次超過5,060人。

理事長吳雪霞表示，協會將持續推動更多符合高齡需求的活動，從健康促進到社區共融，為台中市的高齡人口打造全方位友善環境。她特別感謝地方善心人士、義工，以及北區公所、台中市議員陳文正等單位的支持，讓此次活動得以圓滿舉行。

「風華不老」聖誕嘉年華不僅是長者展現自信與活力的舞台，更是社區居民共同參與的美好時刻。協會呼籲各界一同支持高齡友善社會的推動，透過關懷與行動，為台灣的高齡社會注入更多愛與溫暖。

好藤林健康促進關懷協會透過社交活動與展演，幫助長者建立人際網絡。記者宋健生/攝影
好藤林健康促進關懷協會透過社交活動與展演，幫助長者建立人際網絡。記者宋健生/攝影
長者們穿上聖誕主題服飾，參與趣味盎然的變裝走秀。記者宋健生/攝影
長者們穿上聖誕主題服飾，參與趣味盎然的變裝走秀。記者宋健生/攝影
好藤林協會聖誕嘉年華，展現銀髮族活力新風貌。記者宋健生/攝影
好藤林協會聖誕嘉年華，展現銀髮族活力新風貌。記者宋健生/攝影

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