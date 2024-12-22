三連霸再破紀錄！南投千人焢窯 220公分超大窯冠全場

南投草屯有「南投米倉」之稱，為讓民眾體驗農村生活，南投花卉嘉年華系列活動「焢窯草屯－花旅南投」今在陳府將軍廟旁農田登場，現場堆起300座窯，高雄民眾組隊堆出220公分土窯，勇奪「天下第一大窯」，3連霸也打破歷年紀錄。

縣府指出，花卉是南投縣重要產業，為此每年彙整冬季旅遊活動舉辦「南投花卉嘉年華」，其中草屯種植水稻上千公頃，居全縣之冠，有「南投米倉」之稱，「焢窯」是古早農村秋收後傳統回憶，因此以此為主軸，至今已連辧27屆千人焢窯。

南投花卉嘉年華系列活動「焢窯草屯－花旅南投」今在陳府將軍廟旁農田登場，縣長許淑華說，焢窯是古早農村秋收後傳統回憶，在歲末收割後的稻田合力堆土窯、焢蕃薯，樂趣滿滿，今天活動吸引逾2000多人，現場更堆起約300座土窯。

草屯鎮公所表示，千人焢窯讓活動現場暖烘烘，同步進行「天下第一大窯」、「天下小小窯」、「創意精緻窯」等趣味賽，今年最小窯有2座均25公分高，創意精緻窯選出11座，最受矚目的「天下第一大窯」則高達220公分，打破歷年紀錄。