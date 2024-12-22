聽新聞
0:00 / 0:00
三連霸再破紀錄！南投千人焢窯 220公分超大窯冠全場
南投草屯有「南投米倉」之稱，為讓民眾體驗農村生活，南投花卉嘉年華系列活動「焢窯草屯－花旅南投」今在陳府將軍廟旁農田登場，現場堆起300座窯，高雄民眾組隊堆出220公分土窯，勇奪「天下第一大窯」，3連霸也打破歷年紀錄。
縣府指出，花卉是南投縣重要產業，為此每年彙整冬季旅遊活動舉辦「南投花卉嘉年華」，其中草屯種植水稻上千公頃，居全縣之冠，有「南投米倉」之稱，「焢窯」是古早農村秋收後傳統回憶，因此以此為主軸，至今已連辧27屆千人焢窯。
南投花卉嘉年華系列活動「焢窯草屯－花旅南投」今在陳府將軍廟旁農田登場，縣長許淑華說，焢窯是古早農村秋收後傳統回憶，在歲末收割後的稻田合力堆土窯、焢蕃薯，樂趣滿滿，今天活動吸引逾2000多人，現場更堆起約300座土窯。
草屯鎮公所表示，千人焢窯讓活動現場暖烘烘，同步進行「天下第一大窯」、「天下小小窯」、「創意精緻窯」等趣味賽，今年最小窯有2座均25公分高，創意精緻窯選出11座，最受矚目的「天下第一大窯」則高達220公分，打破歷年紀錄。
而勇奪「天下第一大窯」是來自高雄市的團隊，其朱姓、郭姓成員提到，他們是國中好友帶家人組隊參加，前年以180公分奪冠，大家覺得有趣，去年又參加，以205公分刷新歷年紀錄，今年再自我突破堆出220公分，成功三連霸很開心。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言