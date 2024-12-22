古蹟姻緣一線牽 彰化單身男女聯誼、嚐美食一次滿足

彰化市公所今天在古蹟元清觀舉辦一場別開生面的未婚聯誼活動，讓單身男女走訪古蹟之美、大啖彰化美食小吃，彰化市長林世賢充當紅娘希望為大家牽紅線，林世賢說，元清觀主祀神明是玉皇大帝，期許參加聯誼的男女都能得到玉皇大帝的祝福，找到一生伴侶。

彰化市公所今年8月即曾辦未婚聯誼活動，原定名額120人，即果報名逾一倍，共有258人報名，當時林世賢即承諾會再加碼辦一場，公所即在今天辦理「古蹟姻緣一線牽，愛戀美食入心間」單身聯誼活動，共有50人參加。

辦理聯誼活動的主場是在地人俗稱「天公壇」的國定古蹟元清觀，除了參觀元清觀，也另走訪城中街與開化寺，城中街在清朝是縣轄所在街廓，開化寺又稱觀音亭，為縣定古蹟，主祀神明為觀世音菩薩，今年適逢開化寺建寺300周年，參加者可一起拜玉皇大帝和觀音菩薩，祈求庇佑與祝福。

參加者也有口福，彰化以小吃美食聞名，公所一口氣準備了十多道彰化美食，包括彰化肉圓與爌肉飯，還有糯米炸、麻糬、豆包、雞卷、涼圓等，讓參加者可以吃到人氣美食一次滿足。