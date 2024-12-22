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南投舊竹山警分局閒置...議員促活化 縣府曝下一步

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投竹山警分局舊址在921震災後成為危樓，警方今年遷新址辦公，舊建物閒置，縣議員憂成治安死角，建議活化或拆除作為臨時停車場。本報資料照
南投竹山警分局舊址在921震災後成為危樓，警方今年遷新址辦公，舊建物閒置，縣議員憂成治安死角，建議活化或拆除作為臨時停車場。本報資料照

南投縣警察局竹山分局新建辦公大樓今年完工，並完成搬遷，集山路三段舊址建物閒置，縣議員憂舊有辦公廳舍成治安死角，建議活化空間或拆除作為臨時停車場。縣府表示，已向中央爭取經費拆除，拆除後依地方需求進一步評估重新開發。

竹山警分局於集山路三段舊址廳舍，建於1987年，歷經921地震天災，建築物結構受損，造成牆壁龜裂、滲漏水等問題，損害隨時間加劇，影響警員辦公執勤品質，縣府計畫原地重建，但用地上有日治時期的宿舍及防空壕等文資建物作罷。

為解決竹山警分局新建用地問題，縣府最後與國有財產署同意用以地易地，以中興新村土地交換當年林務局竹山工作站在大智路的土地，2021年7月動土開工，歷經2年多時間，於今年4月完工，並展開單位搬遷工作，目前已遷新址辦公。

縣議員蔡孟娥、陳玉鈴認為，竹山警分局及竹山派出所相關業務辦公已遷入新辦公大樓，舊的辦公空間閒置，至今尚無相關規畫，建議可將舊有建物拆除，改建為臨時停車場，提供鄰近商圈及鄉親使用，便利民眾，也可防止變成治安死角。

議長何勝豐也說，舊的竹山警分局就在市區，周邊店家、攤商林立，現在沒有人用，偌大空間就空在那裡，相當可惜，縣府應妥善活化，不管是拆掉改為停車場，或研議編列經費翻修供社區、產業等使用，促進地方經濟發展。

縣府表示，舊竹山警分局廳舍年久失修，若翻修所費不貲，且空間使用孔受限於警政設施等相關規定，不利活化，因此縣警局已向中央爭取經費拆除，待地上物拆除，將依其地段規畫部分停車空間外，更會依地方需求進一步評估重新開發。

停車場 建物 議員

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