快訊

23歲女月薪40K「一半給家用、6K活存」 網勸買這2檔ETF更賺

台中法布甜稱市售草莓蛋糕「9成草莓都沒洗」！ 遭同業、農友怒轟 負責人急刪影片道歉

酸綠委立院演很大...一張照游淑慧酸：我凝望沒背後發涼？

聽新聞
0:00 / 0:00

台中霧峰區農會門市大改造 目標串接全台農漁會成新通路

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市霧峰區農會裡的門市今天改裝，有了新面貌。圖／霧峰區農會提供
台中市霧峰區農會裡的門市今天改裝，有了新面貌。圖／霧峰區農會提供

台中市霧峰區農會裡的門市今天改裝，有了新面貌。農會總幹事黃景建說，這是希望未來能串接全台農漁會的超市，組成「農創家超市大聯盟」，形成新的通路，不僅方便民眾購物，也能讓農漁會產品利用這個通路得以銷售。

他說，全台100多家農會漁會已建立「農創家電商」平台，未來也可以與農創家超市大聯盟虛實整合，讓民眾取貨、寄貨更為方便。聯盟未來還可與日本、新加坡等國家貿易，讓台灣的優質農產進軍海外，同時引進日本精品水果，豐富國內農產品選擇。

黃景建說，門市在市府農業局輔導下，由原本的霧峰區農會購物中心改建，空間設計更加開放、明亮，為民眾提供更舒適、便利的購物體驗。民眾不僅能在此購買到台灣當季新鮮農產，未來還能買到進口的優質水果。

霧峰區農會上午為農創家超市大聯盟啟動開記者會，農業部司長陳俊言、立法院副院長江啟臣、立法委員何欣純和多位民代上午都到場。陳俊言說，各地農漁會在農業部的輔導下創建「農創家電商」平台，並與OK超商合作，讓消費者能夠輕鬆在線上選購農產品，並享受到「產地直銷、低運費」的優勢，縮短了從農場到餐桌的距離，確保新鮮與品質。

霧峰區農會今也在農會前廣場舉辦「冬至市集」展售全台各地的優質農產品，未來也會結合農業教育與文化特色，以「二十四節氣」為主題持續舉辦。

台中市霧峰區農會裡的門市今天改裝，有了新面貌。圖／霧峰區農會提供
台中市霧峰區農會裡的門市今天改裝，有了新面貌。圖／霧峰區農會提供
台中市霧峰區農會裡的門市今天改裝，有了新面貌。圖／霧峰區農會提供
台中市霧峰區農會裡的門市今天改裝，有了新面貌。圖／霧峰區農會提供
台中市霧峰區農會裡的門市今天改裝，有了新面貌。圖／霧峰區農會提供
台中市霧峰區農會裡的門市今天改裝，有了新面貌。圖／霧峰區農會提供

超市 農會

延伸閱讀

農產品加值！屏東縣高樹農會推出芋頭鴨肉粥即食超方便

MLB／25年狂跑1406盜 大聯盟生涯盜壘王韓德森65歲離世

台南新化大目降好農市開幕 花卉農特產品展售多項優惠

籲重啟班班有鮮乳 家長團體轟農業部嚴重失職、學生承擔後果

相關新聞

台中霧峰區農會門市大改造 目標串接全台農漁會成新通路

台中市霧峰區農會裡的門市今天改裝，有了新面貌。農會總幹事黃景建說，這是希望未來能串接全台農漁會的超市，組成「農創家超市大...

彰化縣春節收運垃圾時間看過來 這鄉鎮加碼服務

下個月底就是農曆年了，最近民眾開始除舊佈新大掃除，彰化縣環保局也提前彙整公布26鄉鎮市公所春節期間垃圾收運時間，各公所也...

影／從白天到黑夜都熱鬧 台中東勢耶誕活動千歲團活力演出

台中市東勢區也有歡樂耶誕城，一群熱心在地年輕人發起主辦的東勢耶誕活動已持續辦7年，昨天在東勢客家文化園區舉辦，白天到黑夜...

九九峰下的風景…南投禁丟告示被無視 投12線沿途堆垃圾

南投草屯12號鄉道為舊台14線中潭公路，民眾抱怨，車流減少後，沿途遭棄置大量垃圾，與九九峰美景形成對比，甚至就丟在縣府「...

下屆台中市長選舉提前開戰？何欣純說江啟臣讓台中人蒙羞 江不回應

立法院在激烈衝突下通過「選罷法」修正案，衍生下屆台中市長選舉提前開戰？民進黨台中立委何欣純說國民黨立法院副院長江啟臣讓台...

影／真情告白 豐原警分局長：夜深人靜時很想家和家人

鐵漢的真情告白，台中市豐原警分局長林大為昨天在分局感恩餐會中，在台上向妻與3名子女說謝謝，他說有時夜深人靜時很想家和家人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。