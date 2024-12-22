台中霧峰區農會門市大改造 目標串接全台農漁會成新通路

台中市霧峰區農會裡的門市今天改裝，有了新面貌。農會總幹事黃景建說，這是希望未來能串接全台農漁會的超市，組成「農創家超市大聯盟」，形成新的通路，不僅方便民眾購物，也能讓農漁會產品利用這個通路得以銷售。

他說，全台100多家農會漁會已建立「農創家電商」平台，未來也可以與農創家超市大聯盟虛實整合，讓民眾取貨、寄貨更為方便。聯盟未來還可與日本、新加坡等國家貿易，讓台灣的優質農產進軍海外，同時引進日本精品水果，豐富國內農產品選擇。

黃景建說，門市在市府農業局輔導下，由原本的霧峰區農會購物中心改建，空間設計更加開放、明亮，為民眾提供更舒適、便利的購物體驗。民眾不僅能在此購買到台灣當季新鮮農產，未來還能買到進口的優質水果。

霧峰區農會上午為農創家超市大聯盟啟動開記者會，農業部司長陳俊言、立法院副院長江啟臣、立法委員何欣純和多位民代上午都到場。陳俊言說，各地農漁會在農業部的輔導下創建「農創家電商」平台，並與OK超商合作，讓消費者能夠輕鬆在線上選購農產品，並享受到「產地直銷、低運費」的優勢，縮短了從農場到餐桌的距離，確保新鮮與品質。