彰化縣春節收運垃圾時間看過來 這鄉鎮加碼服務

下個月底就是農曆年了，最近民眾開始除舊佈新大掃除，彰化縣環保局也提前彙整公布26鄉鎮市公所春節期間垃圾收運時間，各公所也陸續將公布年前免費清運汰換的大型傢俱時間，並呼籲民眾大掃除時千萬要做好垃圾分類，不要亂丟廢棄物以免受罰。

最近清潔隊也發現有民眾亂丟大型傢俱等廢棄物，在舊衣回收箱上竟被放上淘汰的舊沙發，形成「特殊景觀」，員林清潔隊長張道強提醒大家，千萬不要自行將大型傢俱等垃圾亂丟在舊衣回收箱旁，若被發現將依廢清法開罰6千元。

張道強說，清潔隊每年在農曆年前都會提供民眾免費清運大型傢俱服務，收運包括沙發、床墊、椅子等淘汰傢具，預定時間是明年1月13到22日，民眾若有需求可洽電清潔隊，清潔隊會排定時間前往運送。

彰化市清潔隊隊長洪崇棠表示，春節前民眾若有淘汰的大型傢俱不滿半車者，可連絡清潔隊排定清運，登記時間是明年1月23日前，若超過半車以上一車要收4050元。

彰化縣環保局也提前公布26鄉鎮市公所春節垃圾清運時間，各公所都收運垃圾到除夕，多數從初一到初五清潔隊都停運，彰化市、和美鎮、大村鄉、田中鎮等13個鄉鎮市公所在春節期間仍有排定部分時間定點定時收運垃圾，陸續會在各清潔隊網站公布。

彰化市清潔隊春節收垃圾服務加碼，不僅初一到初五平常5個定點定時收運點仍開放每天上午6點半到8點半收運垃圾，初一到初四還有5條清運路線每天各安排一路線收運。

田中鎮清潔隊長蕭莉惠則表示，大年初二到初四在平常有定點定時收的8個站點會分8點到9點50分不同時段定點收垃圾，民眾可在前往倒垃圾。