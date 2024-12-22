快訊

雞蛋營養＝雞蛋沙拉也很健康嗎？2項調味料是影響差異的重點

卓榮泰地方自行面對天災論惹議 觀光業者：舉例不恰當

台北101跨年煙火以棒球之奪冠為主軸 賈永婕粉專搶先曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

影／從白天到黑夜都熱鬧 台中東勢耶誕活動千歲團活力演出

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市東勢區一群熱心地方人昨天在東勢地區辦理耶誕節活動，今年是第7屆的東勢耶誕節活動，從白天到黑夜都有精彩節目。圖／主辦單位提供
台中市東勢區一群熱心地方人昨天在東勢地區辦理耶誕節活動，今年是第7屆的東勢耶誕節活動，從白天到黑夜都有精彩節目。圖／主辦單位提供

台中市東勢區也有歡樂耶誕城，一群熱心在地年輕人發起主辦的東勢耶誕活動已持續辦7年，昨天在東勢客家文化園區舉辦，白天到黑夜都很熱鬧，還有千歲團活力演出，表演者贏得熱烈掌聲，立法院副院長江啟臣也到場同樂。

每年耶誕節前，東勢區有一群後生會在東勢地區辦理耶誕節活動，今年舉辦第7屆東勢耶誕節，這個東勢活動已成為在地人自辦的特色活動。

每年都有相挺團體加入，今年表演人數達200人、還有外縣市的團體共襄盛舉，全部都是義務互相幫忙，更有許多團體都從2018年開始都義務演出，青楓舞蹈坊就是其中之一，活動規模越來越大，初心只是一群東勢年輕人希望為自己家鄉辦一場溫馨耶誕節活動。

這群熱心在地人都有自己的工作，大家利用自己下班挪出時間籌辦活動，更具意義，他們說雖然很辛苦，卻很值得；他們不只辦活動，也做公益，每次將所有活動盈餘都捐給慈善機構，並將捐款收據上傳社團公告。

今年來參加的人數高達上萬人，從昨天中午到晚上7點，主辦人之一阿智也邀約谷關溫泉業者，麗池山水溫泉會館提供有獎問答禮物，一起參與有意義的活動，阿智說他希望不只推廣自己住的東勢，有機會也要推廣谷關，整條台八線都有好玩好買好吃的景點。

昨天的耶誕活動，立法院副院長江啟臣、台中市客家事務委員會主委江俊龍、台中市議員吳振嘉、東勢區公所課長張雅娟、東勢客家文化園區館長孫靜婷等人到場。

台中市東勢區一群熱心地方人昨天在東勢地區辦理耶誕節活動，今年是第7屆的東勢耶誕節活動，從白天到黑夜都有精彩節目。圖／主辦單位提供
台中市東勢區一群熱心地方人昨天在東勢地區辦理耶誕節活動，今年是第7屆的東勢耶誕節活動，從白天到黑夜都有精彩節目。圖／主辦單位提供
台中市東勢區一群熱心地方人昨天在東勢地區辦理耶誕節活動，今年是第7屆的東勢耶誕節活動，從白天到黑夜都有精彩節目。圖／主辦單位提供
台中市東勢區一群熱心地方人昨天在東勢地區辦理耶誕節活動，今年是第7屆的東勢耶誕節活動，從白天到黑夜都有精彩節目。圖／主辦單位提供
台中市東勢區一群熱心地方人昨天在東勢地區辦理耶誕節活動，今年是第7屆的東勢耶誕節活動，從白天到黑夜都有精彩節目。圖／主辦單位提供
台中市東勢區一群熱心地方人昨天在東勢地區辦理耶誕節活動，今年是第7屆的東勢耶誕節活動，從白天到黑夜都有精彩節目。圖／主辦單位提供
台中市東勢區一群熱心地方人昨天在東勢地區辦理耶誕節活動，今年是第7屆的東勢耶誕節活動，從白天到黑夜都有精彩節目。圖／主辦單位提供
台中市東勢區一群熱心地方人昨天在東勢地區辦理耶誕節活動，今年是第7屆的東勢耶誕節活動，從白天到黑夜都有精彩節目。圖／主辦單位提供
台中市東勢區一群熱心地方人昨天在東勢地區辦理耶誕節活動，今年是第7屆的東勢耶誕節活動，從白天到黑夜都有精彩節目。圖／主辦單位提供
台中市東勢區一群熱心地方人昨天在東勢地區辦理耶誕節活動，今年是第7屆的東勢耶誕節活動，從白天到黑夜都有精彩節目。圖／主辦單位提供

台中市 客家文化 耶誕節

延伸閱讀

下屆台中市長選舉提前開戰？何欣純說江啟臣讓台中人蒙羞 江不回應

下屆市長卡位？江啟臣與楊瓊瓔聲援環團 但2人恐王不見王

12強加持蔡其昌再戰台中市長？ 藍營：替江啟臣捏把冷汗

台中豐原最高耶誕樹在葫蘆墩公園 12/14點燈音樂晚會

相關新聞

下屆台中市長選舉提前開戰？何欣純說江啟臣讓台中人蒙羞 江不回應

立法院在激烈衝突下通過「選罷法」修正案，衍生下屆台中市長選舉提前開戰？民進黨台中立委何欣純說國民黨立法院副院長江啟臣讓台...

影／從白天到黑夜都熱鬧 台中東勢耶誕活動千歲團活力演出

台中市東勢區也有歡樂耶誕城，一群熱心在地年輕人發起主辦的東勢耶誕活動已持續辦7年，昨天在東勢客家文化園區舉辦，白天到黑夜...

九九峰下的風景…南投禁丟告示被無視 投12線沿途堆垃圾

南投草屯12號鄉道為舊台14線中潭公路，民眾抱怨，車流減少後，沿途遭棄置大量垃圾，與九九峰美景形成對比，甚至就丟在縣府「...

影／真情告白 豐原警分局長：夜深人靜時很想家和家人

鐵漢的真情告白，台中市豐原警分局長林大為昨天在分局感恩餐會中，在台上向妻與3名子女說謝謝，他說有時夜深人靜時很想家和家人...

午餐麵包疑不新鮮 南投縣府籲學校把關

南投縣議員王秋淑爆料，水里鄉有學校營養午餐麵包「酸酸的」，學生不敢吃。南投縣教育處表示，學校營養午餐未曾有問題，應是麵包...

彰化要蓋大巨蛋？ 縣長說明誘因

彰化縣長王惠美喊話要蓋大巨蛋，卻遭綠營議員唱衰，王惠美昨天質疑「台中要蓋巨蛋，為什麼彰化不能有？」台中市藍綠議員雖然支持...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。