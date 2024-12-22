影／從白天到黑夜都熱鬧 台中東勢耶誕活動千歲團活力演出

台中市東勢區也有歡樂耶誕城，一群熱心在地年輕人發起主辦的東勢耶誕活動已持續辦7年，昨天在東勢客家文化園區舉辦，白天到黑夜都很熱鬧，還有千歲團活力演出，表演者贏得熱烈掌聲，立法院副院長江啟臣也到場同樂。

每年耶誕節前，東勢區有一群後生會在東勢地區辦理耶誕節活動，今年舉辦第7屆東勢耶誕節，這個東勢活動已成為在地人自辦的特色活動。

每年都有相挺團體加入，今年表演人數達200人、還有外縣市的團體共襄盛舉，全部都是義務互相幫忙，更有許多團體都從2018年開始都義務演出，青楓舞蹈坊就是其中之一，活動規模越來越大，初心只是一群東勢年輕人希望為自己家鄉辦一場溫馨耶誕節活動。

這群熱心在地人都有自己的工作，大家利用自己下班挪出時間籌辦活動，更具意義，他們說雖然很辛苦，卻很值得；他們不只辦活動，也做公益，每次將所有活動盈餘都捐給慈善機構，並將捐款收據上傳社團公告。

今年來參加的人數高達上萬人，從昨天中午到晚上7點，主辦人之一阿智也邀約谷關溫泉業者，麗池山水溫泉會館提供有獎問答禮物，一起參與有意義的活動，阿智說他希望不只推廣自己住的東勢，有機會也要推廣谷關，整條台八線都有好玩好買好吃的景點。