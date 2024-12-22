九九峰下的風景…南投禁丟告示被無視 投12線沿途堆垃圾

南投草屯12號鄉道為舊台14線中潭公路，民眾抱怨，車流減少後，沿途遭棄置大量垃圾，與九九峰美景形成對比，甚至就丟在縣府「嚴禁傾倒廢棄物」告示牌下，相當諷刺。環保局表示，將清除，後續定期巡檢，並強化監控加強取締開罰。

台14線中潭公路是烏溪沿線鄉鎮的重要公路，串連草屯、國姓、埔里等地，也是進入日月潭、仁愛霧社的聯絡道路，維繫地方交通、產業、觀光等民生及經濟重責，而後經歷部分路線更替、拓寬，更具規模，又因國道6號開通，因此沒落。

其中，早期的台14線土城至下雙冬路段因路線更替，變成了舊路，但改編定為鄉道投12線，而其路寬雖較狹窄，但公路設施大致良善，更保留了完好的隧道群，且沿山壁興建，能遠眺九九峰山景，景致幽美，也規畫為自行車路線。

地方反映，投12線車流減少後，遭人亂丟垃圾，縣府沿途設立「嚴禁傾倒廢棄物及垃圾，違者依法究辦，錄影監視中」告示牌，未料仍遭棄置大量垃圾，與九九峰美景成對比，甚至丟在告示牌下已經很久，公部門也未巡視清理，相當諷刺。