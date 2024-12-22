下屆台中市長選舉提前開戰？何欣純說江啟臣讓台中人蒙羞 江不回應

立法院在激烈衝突下通過「選罷法」修正案，衍生下屆台中市長選舉提前開戰？民進黨台中立委何欣純說國民黨立法院副院長江啟臣讓台中人蒙羞，屈服於背後壓力，終止討論；江啟臣今天不回應。

何欣純和江啟臣目前被視為民進黨和國民黨下屆台中市長可能參選者之一，二人早已積極布署，在台中走訪各地並參加活動，為地方爭取建設經費和提建議，二人跨區動作，被視為參選台中市長起手式。

立法院剛通過的選罷法修正案，立法院副院長江啟臣當天在多名國民黨立委陪伴包圍下，敲槌宣布選罷法三讀，此舉正式引發何欣純對江啟臣開炮，何欣純在臉書PO文和立法院內影片表示，在修法過程中，副院長江啟臣說發言名單中沒有她的名字，她強調登記單有自己名字。

何欣純說，副院長江啟臣是政治學博士和教授，就應該知道程序正義的重要性，要有討論過程，沒有討論就沒有民主，副院長非常了解此事，這是他的法學專業，何欣純說她不懂，為什麼江啟臣要屈服於背後的壓力，不應停止討論，讓不同黨派委員充分討論，展現民主價值和精神時，江副院長卻屈服背後壓力，終止討論，沒收討論。

何欣純表示，台中出了二名立法院副院長，包括民進黨蔡其昌和國民黨江啟臣，可惜江啟臣沒收討論，沒有民主態度，讓台中人蒙羞，她說江啟臣對不起台中人，對不起他的學生，對不起台灣，尤其在這次選罷法沒有討論的表現。

何欣純批評江啟臣的內容，記者今天詢問江啟臣團隊，該團隊表示沒有要回應。