彰化歲末演唱會 縣長心繫巨蛋 也提醒1月將抽獎有百萬轎車

「2024彰化歲末演唱會」昨晚在員林圓林園滯洪池生態公園歡樂登場，彰化縣長王惠美也感謝各界過去一年的支持，對於縣府爭取未來在彰交特定區設巨蛋，也希望大家多表達意見，縣府的規劃案將會滾動式修正，盼未來能有個大巨蛋讓大家在寒冬中看演唱會也不必被冷風吹。

昨晚歲末演唱會縣府邀集老中青三代重量級藝人輪番表演，包括台語歌王歌后施文彬及秀蘭瑪雅、重量級天團「玖壹壹」及「八三夭」樂團等讓大家嗨翻天，用歌聲點燃冬至之夜高潮氣氛，加上長達480秒的璀璨煙火秀，大家一起在彰化共度美好歲末時刻。

縣長王惠美也感謝議長謝典林及所有議員們，過去一年讓縣政推動順利，並再次強調縣府積極爭取在彰交特定區設大巨蛋，希望在彰化市都市計畫通盤檢討中的公展期間，歡迎鄉親多提出意見，縣府將滾動式修正，讓彰化更好更進步。