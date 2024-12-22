彰化歲末演唱會 縣長心繫巨蛋 也提醒1月將抽獎有百萬轎車
「2024彰化歲末演唱會」昨晚在員林圓林園滯洪池生態公園歡樂登場，彰化縣長王惠美也感謝各界過去一年的支持，對於縣府爭取未來在彰交特定區設巨蛋，也希望大家多表達意見，縣府的規劃案將會滾動式修正，盼未來能有個大巨蛋讓大家在寒冬中看演唱會也不必被冷風吹。
昨晚歲末演唱會縣府邀集老中青三代重量級藝人輪番表演，包括台語歌王歌后施文彬及秀蘭瑪雅、重量級天團「玖壹壹」及「八三夭」樂團等讓大家嗨翻天，用歌聲點燃冬至之夜高潮氣氛，加上長達480秒的璀璨煙火秀，大家一起在彰化共度美好歲末時刻。
縣長王惠美也感謝議長謝典林及所有議員們，過去一年讓縣政推動順利，並再次強調縣府積極爭取在彰交特定區設大巨蛋，希望在彰化市都市計畫通盤檢討中的公展期間，歡迎鄉親多提出意見，縣府將滾動式修正，讓彰化更好更進步。
王惠美說，彰化接下來還有許多迎接新一年的活動，12 月 28 日起在於八卦山的「月影燈季」即將開燈，一直展出至明年3月2日，整個燈區裝置成emoji樂園，也有精彩燈光秀，每逢星期五更有特別版燈光秀，精彩可期；以及每年必遊的「花在彰化」等活動都有接力上場，彰化 Go購活動最後一台百萬轎車也將在 1 月 15 日抽出，民眾只要持今年7 月 1 日到明年到 1 月 12 日500元以上的發票，登錄後就可參加抽獎，大家可把握最後一波抽百萬轎車機會。
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