快訊

熱帶低壓生成！24小時內恐成帕布颱風 氣象署曝影響

大彎北段商業區被當大直豪宅賣 代銷露餡建商判賠百萬

彰化歲末演唱會 縣長心繫巨蛋 也提醒1月將抽獎有百萬轎車

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
「2024彰化歲末演唱會」昨晚在員林圓林園滯洪池生態公園由群星接力演出，彰化縣長王惠美也到場與大家同歡。圖／彰化縣政府提供
「2024彰化歲末演唱會」昨晚在員林圓林園滯洪池生態公園由群星接力演出，彰化縣長王惠美也到場與大家同歡。圖／彰化縣政府提供

「2024彰化歲末演唱會」昨晚在員林圓林園滯洪池生態公園歡樂登場，彰化縣長王惠美也感謝各界過去一年的支持，對於縣府爭取未來在彰交特定區設巨蛋，也希望大家多表達意見，縣府的規劃案將會滾動式修正，盼未來能有個大巨蛋讓大家在寒冬中看演唱會也不必被冷風吹。

昨晚歲末演唱會縣府邀集老中青三代重量級藝人輪番表演，包括台語歌王歌后施文彬及秀蘭瑪雅、重量級天團「玖壹壹」及「八三夭」樂團等讓大家嗨翻天，用歌聲點燃冬至之夜高潮氣氛，加上長達480秒的璀璨煙火秀，大家一起在彰化共度美好歲末時刻。

縣長王惠美也感謝議長謝典林及所有議員們，過去一年讓縣政推動順利，並再次強調縣府積極爭取在彰交特定區設大巨蛋，希望在彰化市都市計畫通盤檢討中的公展期間，歡迎鄉親多提出意見，縣府將滾動式修正，讓彰化更好更進步。

王惠美說，彰化接下來還有許多迎接新一年的活動，12 月 28 日起在於八卦山的「月影燈季」即將開燈，一直展出至明年3月2日，整個燈區裝置成emoji樂園，也有精彩燈光秀，每逢星期五更有特別版燈光秀，精彩可期；以及每年必遊的「花在彰化」等活動都有接力上場，彰化 Go購活動最後一台百萬轎車也將在 1 月 15 日抽出，民眾只要持今年7 月 1 日到明年到 1 月 12 日500元以上的發票，登錄後就可參加抽獎，大家可把握最後一波抽百萬轎車機會。

「2024彰化歲末演唱會」昨晚在員林圓林園滯洪池生態公園由群星接力演出，並有璀璨煙火秀。圖／彰化縣政府提供
「2024彰化歲末演唱會」昨晚在員林圓林園滯洪池生態公園由群星接力演出，並有璀璨煙火秀。圖／彰化縣政府提供
「2024彰化歲末演唱會」昨晚在員林圓林園滯洪池生態公園由群星接力演出，彰化縣長王惠美（前右二)也到場與大家同歡。圖／彰化縣政府提供
「2024彰化歲末演唱會」昨晚在員林圓林園滯洪池生態公園由群星接力演出，彰化縣長王惠美（前右二)也到場與大家同歡。圖／彰化縣政府提供

演唱會 王惠美

延伸閱讀

台中蓋巨蛋 為什麼彰化不能有？王惠美點出利多誘因

財劃法修正案通過 王惠美：我想也是很合理

彰化伸港福安宮正殿整修完工 王惠美贈匾祝賀

彰化歲末演唱會卡司曝光 本周末圓林園看天團抽大獎

相關新聞

台中育兒租金補貼預算 執行率46%

台中市推出育兒租金補貼，年度預算1.67億元，議員卻批評「看得到吃不到」，執行率去年30%，今年取消子女補助上限，但執行...

九九峰下的風景…南投禁丟告示被無視 投12線沿途堆垃圾

南投草屯12號鄉道為舊台14線中潭公路，民眾抱怨，車流減少後，沿途遭棄置大量垃圾，與九九峰美景形成對比，甚至就丟在縣府「...

影／真情告白 豐原警分局長：夜深人靜時很想家和家人

鐵漢的真情告白，台中市豐原警分局長林大為昨天在分局感恩餐會中，在台上向妻與3名子女說謝謝，他說有時夜深人靜時很想家和家人...

午餐麵包疑不新鮮 南投縣府籲學校把關

南投縣議員王秋淑爆料，水里鄉有學校營養午餐麵包「酸酸的」，學生不敢吃。南投縣教育處表示，學校營養午餐未曾有問題，應是麵包...

彰化要蓋大巨蛋？ 縣長說明誘因

彰化縣長王惠美喊話要蓋大巨蛋，卻遭綠營議員唱衰，王惠美昨天質疑「台中要蓋巨蛋，為什麼彰化不能有？」台中市藍綠議員雖然支持...

歲末送暖 彰化縣議員施佩妤發放弱勢家庭生活物資

歲末寒冬，彰化縣政諮議施性鍾與縣議員施佩妤聯合服務處今天舉辦「阿丙軍團」關懷福鹿秀弱勢家庭溫暖過冬活動，共發放60戶弱勢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。