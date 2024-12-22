影／歷經10年重建 台中梧棲區大庄浩天宮入廟歸火熱鬧整夜

歷經10年重建，有300多年歷史的台中梧棲區大庄浩天宮昨晚舉行入廟歸火科儀，熱鬧整夜，台中海線風強天冷，信徒仍熱情擁進廟埕恭迎媽祖入新廟，鑼鼓和鞭炮聲下，媽祖神像今天凌晨進入新廟供信徒參拜，廟門昨晚到今天凌晨整晚不關門。

台中市梧棲區的大庄浩天宮是海線地區重要的媽祖信仰中心，自清雍正元年（西元1723年）創建，與地方傳統文化發展有著密不可分關係；經歷10年重建工程，浩天宮今天凌晨舉行媽祖殿與觀音殿的入火安座儀式，這座擁有300多年歷史的古廟，廟地從原先的600多坪重建至現在的3000多坪，由各地信眾的鼎力相助、共襄盛舉。

浩天宮這次重建以「廟中廟型式」為特色，保留原有傳統建築，增建月老星君殿、五路財神殿、地藏王功德堂、聖父母祠、媽祖輔助神24司、水闕仙班18將等9大殿堂，涵蓋的信仰更多元性。

這次工程採用了72根手工石雕龍柱並由中國百花獎石雕非遺文化傳人蔣杰雄大師親自操刀，薪傳獎洪平順大師親繪的龍堵壁畫、薪傳獎李登勝大師的樑柱彩繪及人間國寶許哲彥老師精湛的剪黏創作，巧妙融合傳統與創新，使廟宇更顯文化深度與藝術價值。

台中浩天宮重建過程耗時10多年，耗資逾10億元，有許多信徒的無私奉獻，更是地方社區團結的象徵；浩天宮重建委員會主委王經綻表示，此次入火安座儀式今天凌晨舉行，並在中港高中體育館前舉行「入廟歸火平安福宴」席開1000桌- 萬人宴，為浩天宮寫史新頁。