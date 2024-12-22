影／真情告白 豐原警分局長：夜深人靜時很想家和家人

鐵漢的真情告白，台中市豐原警分局長林大為昨天在分局感恩餐會中，在台上向妻與3名子女說謝謝，他說有時夜深人靜時很想家和家人，很感謝妻子在背後一直支持，照顧3名年幼子女，讓他在警務工作中無後顧之憂往前衝。

分局長林大為住北部，目前任台中市豐原警分局長，昨天在台上真情告白，他拿著麥克風緩緩說謝，他說很多人沒看過他全家人一起出現，他很感謝妻子，自己的警務生涯中，在背後一直支持，如果沒有妻子支持，他沒有勇氣到外勤工作，他當分局長，有時獨自在夜深人靜時會很想家，想家人。

分局長之妻說接下麥克風，向現場所有豐原分局員警和職員說「謝謝好夥伴，平常對分局長的照顧，謝謝大家」，這對夫妻的真情告白，台下熱烈掌聲回應。

為促進警察同仁間情感交流，增進警眷對警察工作的支持與認同，豐原分局昨天舉辦歲末年終感恩餐會，結合冬至與耶誕節慶氣氛，邀請警察同仁與其眷屬參加，活動中還安排真心話，讓員警可上台公開告白。