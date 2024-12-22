台中育兒租金補貼預算 執行率46%

台中市推出育兒租金補貼，年度預算1.67億元，議員卻批評「看得到吃不到」，執行率去年30%，今年取消子女補助上限，但執行率到11月僅46%，要求仿效高雄增額租金補貼；都發局長李正偉說，將朝放寬補助標準及補助年限鬆綁，提升執行效率。

林姓家長認為，台中育兒租金補貼執行率低，以現行民生大受通膨影響，尤其以年輕人及弱勢更嚴重，若能從一胎補助4000元往上提高，將有助於嘉惠更多人。

市議員黃守達說，住宅工程處去年起編列1.67億元預算支應台中市育兒租金補貼，但執行率低落，去年核撥約5077萬元，執行率僅30.4%、今年至11月核撥7702萬元，執行率46.1％，未見顯著成長。

黃守達質疑，今年育兒租金補貼辦法已有調整，取消補助對象育有子女數上限，也刪除入住社宅不得申請該租金補貼的規定，但執行率仍不到一半。台中市囤房稅2.0即將開始推動，預計會為台中市增加約4000萬的稅收，就應支持更多青年、新婚與育兒等弱勢族群。

黃守達建議，除了放寬補助限制，也能夠研議增加育兒租金補貼的金額，現在一名12歲以下子女補助4000元，未來可直接提高補助金額，為育兒租屋家庭減低負擔。

黃守達建議，可以參考高雄市推出的「增額租金補貼」，除內政部補助家庭成員收入平均在最低生活費3倍以下的家庭，另補貼收入超過最低生活費3倍，但在3.5倍以下的家庭，嘉惠更多需要幫助的市民。

李正偉說明，台中市育兒租金補貼是針對通過國土署300億元中央擴大租金補貼專案計畫者，主動帶入審查，因去年受理情形不如預期，執行率約為原訂計畫數6成，連帶影響台中市受理戶數。

李正偉指出，台中市育兒租金補貼作業要點已修正，採隨到隨辦、不限名額，且開放入住社宅也可申請等，今年經統計有1萬3477戶核定申請 ，較去年總核定7906戶大幅成長70%，核定補助金額也從5077萬元，上升至8370萬元，且仍持續受理審查中。