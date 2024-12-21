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點亮台中最高建築耶誕夜 「聯聚中雍」音樂+公益好暖心

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
「聯聚中雍耶誕音樂會」今晚登場，現場準備熱飲與點心供品嘗，吸引民眾共襄盛舉。記者趙容萱／攝影
「聯聚中雍耶誕音樂會」今晚登場，現場準備熱飲與點心供品嘗，吸引民眾共襄盛舉。記者趙容萱／攝影

台中最高地標建築「聯聚中雍大廈」一樓廣場今晚舉辦耶誕音樂會，現場多場快 閃音樂會、熱飲和小點心，並發送紅綠色汽球等，吸引民眾熱情參與，聯聚文教基金會捐出超過400件羽絨背心給惠明盲校孩子們，為寒冬添溫暖與關懷。

「聯聚中雍大廈」位於台中七期新光三越百貨、大遠百等2大百貨商場之間，目前是台中市最高建築物，每年跨年、節慶的燈光秀特別吸睛，今年首度舉辦「聯聚中雍耶誕音樂會。

這場音樂會由「豪宅一哥」聯聚建設舉辦，一樓廣場有耶誕燈飾、每半小時有快閃音樂會，民眾在聽音樂時，現場也準備耶誕傳統熱紅酒、熱可可與小點心供品嘗，被到場者稱為「豪宅一哥」最接地氣的耶誕節活動。

此外，聯聚中雍廣場上的警勤團隊也化身耶誕老公公，發送充滿聖誕氛圍的紅綠色氣球、上萬支應景拐杖糖，還可和耶誕老公公、耶誕燈飾合影，讓聯聚中雍廣場頓時成為親子同樂的最佳聚會場地。

聯聚中雍大廈為中台灣頂級商辦，入駐許多台灣隱形冠軍企業，對社會公益大力支持。聯聚文教基金會今晚特別準備了逾400件羽絨背心，由聯聚總經理王于娟代表捐贈給惠明盲校的孩子們，為視障學童在寒冬中送上實質的溫暖與關懷。

王于娟說，聯聚建設邁入30周年，12月8日在台中國家歌劇院舉辦「Sculpting the City 美學造市」與談會，邀義大利米蘭的ACPV ARCHITECTS兩名創辦人，主席Antonio Citterio、執行長Patricia Viel，與聯聚建設創辦人江韋侖，探討建築設計如何影響城市美學，並分享雙方合作的三件建築新作，為台中城市景觀注入全新視角。

「聯聚中雍耶誕音樂會」今晚登場，警勤團隊化身為聖誕老公公，發送紅綠色氣球，吸引民眾索取、合影。記者趙容萱／攝影
「聯聚中雍耶誕音樂會」今晚登場，警勤團隊化身為聖誕老公公，發送紅綠色氣球，吸引民眾索取、合影。記者趙容萱／攝影
「聯聚中雍耶誕音樂會」今晚登場，吸引民眾共襄盛舉。記者趙容萱／攝影
「聯聚中雍耶誕音樂會」今晚登場，吸引民眾共襄盛舉。記者趙容萱／攝影
聯聚文教基金會今晚準備了超過400件羽絨背心，捐贈給惠明盲校的孩子們。記者趙容萱／攝影
聯聚文教基金會今晚準備了超過400件羽絨背心，捐贈給惠明盲校的孩子們。記者趙容萱／攝影
「聯聚中雍耶誕音樂會」今晚登場，警勤團隊化身為聖誕老公公，發送紅綠色氣球，吸引民眾索取、合影。記者趙容萱／攝影
「聯聚中雍耶誕音樂會」今晚登場，警勤團隊化身為聖誕老公公，發送紅綠色氣球，吸引民眾索取、合影。記者趙容萱／攝影
「聯聚中雍耶誕音樂會」今晚登場，警勤團隊化身為聖誕老公公，發送紅綠色氣球，吸引民眾索取、合影。記者趙容萱／攝影
「聯聚中雍耶誕音樂會」今晚登場，警勤團隊化身為聖誕老公公，發送紅綠色氣球，吸引民眾索取、合影。記者趙容萱／攝影

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