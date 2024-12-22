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午餐麵包疑不新鮮 南投縣府籲學校把關

聯合報／ 記者江良誠／南投報導

南投縣議員王秋淑爆料，水里鄉有學校營養午餐麵包「酸酸的」，學生不敢吃。南投縣教育處表示，學校營養午餐未曾有問題，應是麵包口感不佳，將請營養師嚴格把關食材品質，並搭配不同食材變換，讓營養午餐兼顧營養與美味。

王秋淑說，最近接到水里鄉家長投訴，學校周三營養午餐供應麵包，孩子都不吃，偷偷帶回家。

家長原本怪孩子挑食、浪費食物，但孩子反映，麵包口感粗糙，有的還酸酸的。家長吃過後，覺得麵包鬆垮粗糙，不是很新鮮，像是工廠生產的產品，難怪孩子吃不下去。

王秋淑認為，營養午餐對學生健康很重要，不該供應品質不佳的食品，要求教育處，加強對營養午餐品質把關。

南投縣教育處長王淑玲說，學校營養午餐都有午餐秘書和營養師調配，南投縣小校多，食材採購較不方便，因此會以小校搭配大校模式，由食材廠商統一供應，維持品質。

被投訴的學校，過去營養午餐供應沒有問題，且每天食材、菜色都需上傳到平台系統，以維護品質。學生反映的麵包，僅在周三供應，並搭配炒飯、炒麵等食物。

教育處將請校方提供食材採購相關資料，進一步瞭解麵包品質，也要求營養師在食材變化上要更有彈性，如果麵包品質、口感不如預期，除了更換產品外，也可改供應其他食材，例如堅果等，讓學生吃的營養美味。

南投縣國中小、公立幼兒園營養午餐全部免費，目前每人每餐45元，至於偏鄉學校採用中央廚房供應，加上教育部補助每餐可達60元，營養午餐的營養、美味都可兼顧。

南投縣 營養午餐 食材

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