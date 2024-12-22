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彰化要蓋大巨蛋？ 縣長說明誘因

聯合報／ 記者簡慧珍趙容萱／連線報導

彰化縣長王惠美喊話要蓋大巨蛋，卻遭綠營議員唱衰，王惠美昨天質疑「台中要蓋巨蛋，為什麼彰化不能有？」台中市藍綠議員雖然支持大巨蛋，但對地點則有不同意見，也有議員認為選址都還沒下落，應該將前期規畫妥善，避免未來產生更多問題。

彰化縣政府規畫在高速公路彰化交流道附近特定區興建大巨蛋，王惠美表示，特定區體育場、館預定地旁邊有6公頃商業用地，日後整體規畫發展，對投資大巨蛋的企業集團是利多誘因。

「台中要蓋巨蛋，為什麼彰化不能有？」王惠美說，不懂為何少數人唱衰稱彰化縣蓋不起大巨蛋，難道彰化人不能留在彰化消費，台中人不能來彰化嗎？

「不是不能築夢，巨蛋這個夢築得有一點大。」民進黨縣議員莊陞漢說，相較於台中市都市計畫已經做到十幾期，彰化都是舊城區沒新都市計畫，應該先做都計再因應不同時期做微調，現在談興建大巨蛋恐怕沒這個環境。

國民黨縣議員曹嘉豪表示，彰化大巨蛋未來在台中捷運綠線、台鐵車站附近，交通便捷，如果有中央「關愛」同意變更地目興建，以後「養蛋」不是問題。

國民黨台中市議員吳瓊華認為，蓋大巨蛋以台中市烏日副都心最為恰當，其中「九德重劃區」與「烏日兵工整備中心」周邊的交通，更是完整方便，是大巨蛋首選區域。

國民黨市議員李中認為，蓋大巨蛋先決要件就是要有能力運輸逾5萬人次，彰化縣根本不具條件；大巨蛋應孵在台中海線捷運藍線與橘線銜接處的清水、沙鹿，才是有前瞻性選擇。

國民黨市議員黃馨慧表示，台中市西屯區位於台中門戶，外可連結74號環狀道路、台中國際機場、藍線及綠線捷運，未來還有橘線捷運規劃等交通網路，非常適合大巨蛋誕生。

民進黨市議員陳俞融則認為，台中巨蛋延宕，距完工仍然遙遙無期，市府竟又拋出將蓋大巨蛋，現在連選址都還沒著落，應該將前期規畫妥善，避免未來產生更多問題。

大巨蛋 議員

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