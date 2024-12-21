歲末送暖 彰化縣議員施佩妤發放弱勢家庭生活物資

歲末寒冬，彰化縣政諮議施性鍾與縣議員施佩妤聯合服務處今天舉辦「阿丙軍團」關懷福鹿秀弱勢家庭溫暖過冬活動，共發放60戶弱勢家庭急需的生活物資，還協助特殊個案居家整理，另為25位小朋友準備耶誕禮物。

縣議員施佩妤說，感謝多個單位的贊助，支持此次公益活動，並由「阿丙軍團」志工團隊全力投入，現場物資發放約有60戶弱勢家庭參與，領取急需的生活物資，包括紅包、白米與米粉、棉被、麵茶及滷肉飯待用餐券等。

為了進一步支持特別困難的家庭，也安排了到府訪視，親自前往送物資並提供貼心的支持與陪伴；另針對特殊個案則協助進行居家整理，改善居住環境。

另受助對象新增了參與「臺灣夢-兒少社區陪伴扎根計畫」的福興鄉外中村25位小朋友，為他們準備了聖誕禮物及物資，讓孩子們也能感受節日的溫馨與歡樂；此外，現場也特別提供義剪服務，簡易打理外貌，幫助他們獲得更多關懷與自信。

施佩妤表示，這些受助家庭大多是她自擔任里長以來便長期關懷的對象，這份關懷已經持續超過10年。感謝所有善心單位的捐助，讓此次活動不僅能提供實質的幫助，也在歲末之際為每一位受助者帶來心靈的慰藉與溫暖。