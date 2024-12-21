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台中購物節耶誕大放送 抽百萬現金再加碼百萬汽車

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
台中市政府今(21)日在豐原廟東復興商圈舉辦「耶誕YA FUN豐趴」。豐原廟東復興商圈提供
台中市政府今(21)日在豐原廟東復興商圈舉辦「耶誕YA FUN豐趴」。豐原廟東復興商圈提供

台中購物節起跑至今已來到最後一周，累計登錄金額達310億元，為歡慶耶誕佳節，市府21日在豐原廟東復興商圈舉辦「耶誕YA FUN豐趴」，除規劃一系列耶誕節活動，現場更由副市長鄭照新與貴賓揭曉購物節月月抽百萬現金得主2名，以及消費登錄金額突破300億加碼抽百萬現金得主1名。

另為慶祝2024縣市幸福指標，台中市榮獲第一名，再加碼百萬汽車1台，同時也抽出周周抽十萬及天天抽三千得主，現場還有好禮抽摸彩活動，吸引眾多民眾前來共度歡樂的耶誕周末。

今日第一位百萬得主是豐原區的王小姐，於三井outlet消費外套約1萬4,000多元，接到電話十分驚喜，直呼不敢相信；第二位是廖先生，消費海鮮食品約3,000多元，電話轉接語音信箱，後續經發局將持續聯繫；第三位得主是來自高雄的許小姐，於大雪山國家森林遊樂區消費約2萬多元，開心分享子女在台中就學，會多來台中遊玩、消費。

百萬汽車得主是大肚區的趙先生，於大肚區的全國加油站消費，反應雖較為冷靜，但難掩中獎的喜悅。

此外，還抽出12組10萬元、1,100組3,000元、優惠店家達美樂大披薩兌換券20份、陳允寶泉太陽餅禮盒35份、日韓保養品牌MY管管全能旅行組50份等獎項，活動現場更加碼發放500張模彩券，獎品包含電子鍋、電烤箱、掃地機器人、電視，以及豐原廟東復興商圈加碼贊助的iPhone16 1台等多項好禮。

經發局說明，今日市集區邀請台中在地特色攤販、DIY文創手作以及素食特色餐車，提供美味的在地小吃；舞台區也相當熱鬧，舉辦「耶誕星光大賽」變裝活動，參賽者卯足全力穿上最具特色的耶誕服裝，爭取商圈購物金。

不只如此，今日活動現場還召集了200位耶誕老人，民眾紛紛與耶誕老人們拍照留念。傍晚在豐原太平洋百貨廣場前還有耶誕樹點燈儀式及精彩燈光秀，商圈周邊更特別裝飾耶誕節造型燈飾，增添耶誕節幸福氛圍感。

另外，經發局提醒，因應12月20日至22日為財政部電子發票平台進行移轉作業時間，台中通TCPASS APP無法下載雲端發票與驗證電子發票，為維護民眾參與台中購物節抽獎權益，12月20日至22日皆建議改以索取紙本電子發票，並手動輸入活動APP，同時保留紙本發票，以利後續兌獎。

經發局表示，台中購物節已到了尾聲，活動只到12月25日，提醒大家記得於12月31日前完成登錄發票或收據，把握最後可以抽精品好宅的機會。更多活動資訊請上台中購物節官網或關注台中購物節粉絲專頁。

今日活動，包括副市長鄭照新、立法院副院長江啟臣、市議員張瀞分、陳清龍、謝志忠、陳本添、經發局長張峯源、豐原區公所區長洪峰明、豐原太平洋百貨董事長連錦、台中商圈產業觀光發展聯合總會理事長張聖明、台中市商圈聯誼會總召王允伶。

以及豐原廟東復興商圈主委楊茂松、東勢商圈主委葉艾維、后里泰安商圈主委劉雪美、大隆路商圈總幹事陳寶貴、自由路商圈主委財務委員李少康、太平樹孝商圈輔導主委李明宗、邱愛珊議員服務處代表、台中律師公會理事長吳紹貴等人都出席共襄盛舉。

台中副市長鄭照新說，台中購物節起跑至今累計登錄金額已達310億元。豐原廟東復興商圈提供
台中副市長鄭照新說，台中購物節起跑至今累計登錄金額已達310億元。豐原廟東復興商圈提供
台中購物節耶誕大放送！現場抽百萬現金再加碼百萬汽車。豐原廟東復興商圈提供
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在豐原廟東復興商圈舉辦的「耶誕YA FUN豐趴」，規劃一系列耶誕節活動。豐原廟東復興商圈提供
在豐原廟東復興商圈舉辦的「耶誕YA FUN豐趴」，規劃一系列耶誕節活動。豐原廟東復興商圈提供

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