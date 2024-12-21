南投永續旅遊生活節 推動綠色旅宿、低碳遊程

南投縣府今天舉辦永續旅遊生活節，會中發表推動綠色旅宿與永續旅遊計畫成果，縣府表示，今年完成設計23條低碳遊程，透過永續旅遊指南，讓自由行遊客、團客輕易獲得資訊。

南投縣觀光處今天在日月潭向山遊客中心辦理南投永續旅遊生活節，發表推動永續旅遊成果，觀光處長陳志賢說，過去雖未正式以「永續旅遊」名詞來推廣行銷，但實際已有不少成果，如健行節、螢火蟲季、星空活動、花卉嘉年華等，都鼓勵自帶餐具、用循環杯，及輔導旅宿業不使用一次性備品、不提供瓶裝水。

陳志賢表示，南投縣長許淑華呼應全球永續觀光趨勢與台灣2050淨零排放路徑及策略，觀光方面積極推動綠色旅宿與永續旅遊計畫，也特別設立觀光處觀光永續科，盼有計畫推動觀光永續與產業創新升級。

觀光處表示，今天成果發表展現南投推動永續旅遊創新作法，包含打造NSTC南投永續旅遊行動品牌識別、建立南投永續旅遊講堂作為教育平台、建立南投永續旅遊評鑑制度、打造南投永續旅遊指南、設計低碳淨零遊程、拍攝行銷宣導影片以說故事形式深化遊客印象。

觀光處表示，為展現永續旅遊生活節特色，今天發表會邀在地業者參加市集展售，也邀「品味南投」及南投青農參加，呼應永續旅遊「購買在地伴手禮」行動，會中也介紹「台灣好行」南投路線，希望鼓勵遊客多搭大眾運輸工具來南投旅遊，以減少碳排放。