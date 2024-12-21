台中育兒租金補貼看得到吃不到？ 市府說話了

台中市推出育兒租金補貼，年度預算1.67億元，不過議員批評看得到吃不到，執行率去年30%，今年取消子女補助上限，但執行率到11月僅46%，要求仿效高雄增額補貼來擴大補貼；都發局長李正偉說明，將與住宅審議委員會研議。

市議員黃守達說，住宅工程處去起編列1.67億元預算支應台中市育兒租金補貼，但執行率低落，去年核撥約5077萬元，執行率僅30.4%、今年至11月核撥7702萬元，執行率46.1％，未見顯著成長。

黃守達質疑，今年育兒租金補貼辦法已有調整，取消補助對象育有子女數上限，也刪除入住社宅不得申請該租金補貼的規定，但執行率仍不到一半。

他指出，台中市囤房稅2.0即將開始推動，預計會為台中市增加約4000萬的稅收，就應支持更多青年、新婚與育兒等弱勢族群。

黃守達建議，除了放寬補助限制，也能夠研議增加育兒租金補貼的金額，現在一名12歲以下子女補助4000元，未來可直接提高補助金額，為育兒租屋家庭減低負擔；他也說，可以參考高雄市推出的「增額租金補貼」，除內政部補助家庭成員收入平均在最低生活費3倍以下的家庭，另補貼收入超過最低生活費3倍，但在3.5倍以下的家庭，嘉惠更多需要幫助的市民。

都發局長李正偉表示，今年申請育兒租金補貼戶數約1萬3447戶，為提高執行率，後續會去做相關修正；原來至多補助3位子女限制，自4月8日起不設限。

至於相關年限放寬？李正偉說明，明年會重新檢討，包括放寬補助標準、放寬相關年限，「之前補助到12歲，可能提高年齡至國中」。後續將會與住宅審議委員會進行整體檢討評估。