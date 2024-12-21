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前彰化縣長卓伯源扮耶誕公公 連續9年贈羽絨外套給家扶

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣前縣長卓伯源（前排中）今天攜手溪湖在地企業帥宇公司，捐贈318件保暖羽絨外套給彰化家扶，此一善行已連續第9年。圖／彰化家扶提供
彰化縣前縣長卓伯源（前排中）今天攜手溪湖在地企業帥宇公司，捐贈318件保暖羽絨外套給彰化家扶，此一善行已連續第9年。圖／彰化家扶提供

連日低溫，為了讓弱勢家庭的孩子們能溫暖過冬，彰化縣前縣長卓伯源今天攜手溪湖在地企業帥宇公司，捐贈318件保暖羽絨外套給彰化家扶，此一善行已連續第9年，累計捐出3271件保暖羽絨外套。

卓伯源表說，每年冬天，他特別關心家扶的孩子們，擔心他們在寒流來襲時，沒有足夠的保暖衣物。因此，從2016年開始，就與在地企業帥宇公司合作，共同捐贈羽絨外套給彰化家扶，此一送家扶兒羽絨外套愛心活動已持續第9年，往後仍會持續將這份愛心傳遞下去。

卓伯源說，一件羽絨外套不僅能為孩子們帶來溫暖，更能讓他們感受到社會的關懷，希望透過這樣的捐贈行動，能夠鼓勵更多人加入公益的行列，共同為社會盡一份心力。

帥宇公司未派員出席，但也透過同仁表示，希望這些羽絨外套能夠讓孩子們在寒冬中感受到溫暖，也希望能夠拋磚引玉，帶動更多企業一起來關懷弱勢族群；家樂福彰化店店經理許麗君獲知這項公益活動，也特地送來40份家樂福暢銷的現烤烤雞，送給家扶兒，大家都非常開心。

在捐贈儀式上，家扶兒興奮地穿上全新而溫暖的羽絨外套。來自和美鎮，目前就讀小四的家扶兒小漢，為隔代教養家庭，從小便是由外祖母獨自扶養長大，靠家庭代工微薄收入支撐，面對寒冷的冬天，要購買保暖外套或衣物是一大負擔，很感謝獲贈保暖羽絨外套，小漢與外祖母出席捐贈活動，當面謝謝卓伯源的愛心羽絨外套。

彰化家扶中心主任王震光表示，感謝前縣長卓伯源也是彰化家扶扶幼前主委及帥宇公司的善行，在這個寒冷的冬天，卓前縣長和帥宇公司送來了最溫暖的禮物，這份愛心會是家扶兒成長過程中最美好的回憶。

彰化縣前縣長卓伯源今天攜手溪湖在地企業帥宇公司，捐贈318件保暖羽絨外套給彰化家扶，還為小朋友穿上外套 。圖／彰化家扶提供
彰化縣前縣長卓伯源今天攜手溪湖在地企業帥宇公司，捐贈318件保暖羽絨外套給彰化家扶，還為小朋友穿上外套 。圖／彰化家扶提供
彰化縣前縣長卓伯源今天攜手溪湖在地企業帥宇公司，捐贈318件保暖羽絨外套給彰化家扶，還為小朋友穿上外套 。圖／彰化家扶提供
彰化縣前縣長卓伯源今天攜手溪湖在地企業帥宇公司，捐贈318件保暖羽絨外套給彰化家扶，還為小朋友穿上外套 。圖／彰化家扶提供
彰化縣前縣長卓伯源（著耶誕老公公服）今天攜手溪湖在地企業帥宇公司，捐贈318件保暖羽絨外套給彰化家扶，此一善行已連續第9年。圖／彰化家扶提供
彰化縣前縣長卓伯源（著耶誕老公公服）今天攜手溪湖在地企業帥宇公司，捐贈318件保暖羽絨外套給彰化家扶，此一善行已連續第9年。圖／彰化家扶提供

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