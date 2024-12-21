山谷燈光節在谷關梨山 白色燈海打造最浪漫耶誕節

全台即將迎耶誕、跨年！不同於全台各地人擠人的耶誕活動，參山國家公園今年在「梨山、谷關」兩地舉辦「2024山谷燈光節」，本周末配合冷氣團來襲湧入的泡湯人潮，在谷關打造一個最有氣氛、最溫暖的耶誕晚會。

參山處表示，近期冷氣團來襲，各地溫度持續降低，冷冷的天氣最適合泡溫泉，山谷燈光節在谷關遊客中心舉辦耶誕、跨年假期舉辦晚會活動，耶誕節前夕的假日更有耶誕老公公發送糖果，讓遊客感受到谷關耶誕節的歡樂氣氛。

參山處每年都邀請國內外民眾，冬季安排假期來這裡旅遊，感受谷關及梨山限定期間的獨特之美，或是體驗在高山中漫步於浪漫燈光之美，搭配著全台最高的雪松耶誕樹及周邊燈飾，梨山的夜晚也很美很熱鬧。

12月28日在梨山賓館前廣場還有另外一場音樂晚會，將邀請流浪盒子、Superguest、山羊樂團等表演團體接續，及主唱邱軍到場獻唱外，活動現場民眾只要出示當天梨山訂房發票收據，還有機會獲得限量100元市集抵用券，前5名再加碼喔熊燈光傘。