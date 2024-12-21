彰化田中農業推廣活動開幕 花田更大綻放至明年春節前

彰化縣田中鎮農會以「龍稻田中」為主題，並配合國產米糧創新行銷舉辦兩周活動，今開幕典禮舞台區熱鬧滾滾，花田區民眾大排長龍與稻草媽祖合影，舞台區明仍有表演節目，花田持續到春節前。

田中鎮農會在「望高瞭」，舉辦一年一度在地產業推廣活動暨輔導國產米糧創新行銷計畫活動，舞台區節目接力登場，攤位區展售田中農特產品，系列活動中最受歡迎的是花田，今年面積12公頃，比去年多兩公頃，且是大波斯菊、油菜花相連成花毯，今很多民眾一到會場就直奔花田。

縣長王惠美頒獎表揚今年度台灣稻米達人冠軍賽全國十大優勝與全國模範農民，並表示田中鎮農會輔導稻農種植優質米，碾米廠、農民連連獲獎，證明田中鎮有好山好水，縣政府將在高鐵彰化站田中特定區興建彰化田中展覽館，也規畫興建田中養生村，日後提供高品質照護服務。

田中鎮農會理事長陳明圳感謝縣政府今年補助20萬元，今年望高瞭花海區大型稻草裝置藝術、技術型風箏和街頭藝人表演比往年更精彩。陳明圳、常務監事葉文東、總幹事張瑞欣發表田中鎮農會新產品無麩質米茲棒，低熱量高營養，美味無負擔。