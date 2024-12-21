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台中世光教會水安宮前辦耶誕市集 網讚台灣包容力

中央社／ 台中21日電

台中世光教會今天在道教水安宮廟前廣場舉辦耶誕市集，有教友將照片發表在網路，許多網友稱讚，台灣就是這麼融合的社會，東方宗教有包容力。

台中世光教會今天在南屯區文心路一段的水安宮前廣場舉辦耶誕市集，捷運綠線水安宮站就在旁邊，有教友將活動照片引發網友討論，有網友認為這是東西融合，東方宗教有包容力，還有網友說「台灣就是這麼融合的社會」、「這就是宗教自由，民主國家才有」。

基督教世光協會理事長也是教會執事許正龍告訴中央社記者，世光教會每年耶誕節前夕都會舉辦活動，由於教會就在水安宮附近，覺得水安宮前廣場很適合舉辦活動，就前來跟廟方商借，而廟方也同意出借。

許正龍指出，現場設置49個攤位，還有馬槽模擬耶穌誕生情景，也有義診及舞台表演等，雖然在水安宮前舉辦活動，但大家都不覺得有違和感。

水安宮張姓廟方人員表示，廟前廣場屬於市有公園，由水安宮認養，教會來商借場地，剛好今天沒有其他團體借用，就同意出借，台灣的宗教很有包容性，看到那麼多民眾在廟前參加活動，也覺得很有趣。

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