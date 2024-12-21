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想要泡泡的飛舞感覺 秀傳邀5位職棒球星為弱勢送禮圓夢

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
秀傳醫療體系成功募集1200份禮物，今天舉辦「秀傳耶誕圓夢計畫」，活動高潮是邀請味全龍陳禹勳、劉時豪、王維中，中信兄弟鄭浩均和富邦悍將賴智垣等5位職棒球星驚喜現身，贈送禮物。圖／秀傳醫院提供
秀傳醫療體系成功募集1200份禮物，今天舉辦「秀傳耶誕圓夢計畫」，活動高潮是邀請味全龍陳禹勳、劉時豪、王維中，中信兄弟鄭浩均和富邦悍將賴智垣等5位職棒球星驚喜現身，贈送禮物。圖／秀傳醫院提供

耶誕節前夕，秀傳醫療體系成功募集1200份禮物，今天舉辦「秀傳耶誕圓夢計畫」，為弱勢及身障朋友送上溫暖與希望，活動高潮是邀請味全龍陳禹勳、劉時豪、王維中，中信兄弟鄭浩均和富邦悍將賴智垣等5位職棒球星驚喜現身，贈送禮物。

主辦這項活動的錫卿文教基金會執行長黃柏文表示，秀傳耶誕圓夢計畫舉辦至今已經是第19年，成功媒合送出超過2萬份禮物。今年邀請18家社福單位和學校許下1210個心願，感謝社會各界的慷慨支持，從個人到企業、從地方領袖到公益組織，大家將愛心化為具體行動，讓更多弱勢能感受到被關懷的溫暖。

今天活動特別設置了一幅「圓夢之心」圖牆，邀請現場嘉賓將紙花貼上愛心牆，每一朵紙花都代表大家給予的希望，最終匯聚成一片七彩燦爛的花園，象徵著社會大眾付出愛與行動，為弱勢大小朋友們種出美好的希望花園。

現場分享13歲小昱的故事，他是香田國小劍道社的成員，每天都非常努力練習，爭取更多獎金貼補家用。小昱爸爸患有聽覺障礙，為了家庭拚命工作，不過家庭的經濟狀況仍然十分艱困，小昱今年的聖誕願望是能收到禮券，為家中添購一些必需品。

還有今年5歲家境清寒的小雨，目前在聖家啟智中心接受早療，她向聖誕老人許下心願，盼望能擁有一台泡泡機，讓她能夠看著五顏六色的泡泡飛舞。老師透露，小雨平時不習慣與人進行眼神接觸，但當她看著泡泡在空中飄動時，總會不由自主地凝視，這樣的互動不僅讓小雨展現更多專注力，對她的成長和訓練也有重要的幫助。

黃柏文表示，這項活動讓許多孩童因此受惠，對一般人而言，這些願望看似微不足道，但對許願者來說，卻是一整年的期待，當他們收到禮物時滿足的笑容，正是這項計畫最大的意義與成就。

秀傳醫療體系成功募集1200份禮物，今天舉辦「秀傳耶誕圓夢計畫」，活動高潮是邀請味全龍陳禹勳、劉時豪、王維中，中信兄弟鄭浩均和富邦悍將賴智垣等5位職棒球星驚喜現身，贈送禮物。圖／秀傳醫院提供
秀傳醫療體系成功募集1200份禮物，今天舉辦「秀傳耶誕圓夢計畫」，活動高潮是邀請味全龍陳禹勳、劉時豪、王維中，中信兄弟鄭浩均和富邦悍將賴智垣等5位職棒球星驚喜現身，贈送禮物。圖／秀傳醫院提供
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秀傳醫療體系成功募集1200份禮物，今天舉辦「秀傳耶誕圓夢計畫」，活動高潮是邀請味全龍陳禹勳、劉時豪、王維中，中信兄弟鄭浩均和富邦悍將賴智垣等5位職棒球星驚喜現身，贈送禮物。圖／秀傳醫院提供

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