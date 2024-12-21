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財劃法三讀…卓榮泰稱地方政府自行面對天災 張善政打臉了

台中蓋巨蛋 為什麼彰化不能有？王惠美點出利多誘因

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
高速公路彰化交流道附近特定區通盤檢討案，縣府規畫在區內的體育場、館預定地興建大巨蛋。圖／縣府提供
高速公路彰化交流道附近特定區通盤檢討案，縣府規畫在區內的體育場、館預定地興建大巨蛋。圖／縣府提供

世界棒球賽12強中華隊奪冠，掀起全台棒球熱，彰化縣政府規畫在高速公路彰化交流道附近特定區興建大巨蛋，縣長王惠美今表示，巨蛋預定地的旁邊是商業用地，對投資巨蛋有利多誘因，她相信彰化大巨蛋的興建成功機率高。

據了解，王惠美已向中央爭取補助彰化興建大巨蛋，未獲具體回覆。她說，彰化大巨蛋已有地點，就在「高速公路彰化交流道附近特定區」規畫的體育場、館預定地，目前辦理第四次通盤檢討，且南來北往有國道1號、3號，連接台74、76，鄰近彰化火車站，未來還有捷運規畫，地點相當合適。

她表示，特定區的體育場、館預定地旁邊有商業用地廣達6公頃，日後整體規畫發展，對投資大巨蛋的企業集團是利多誘因，她不懂為何少數人唱衰稱彰化縣蓋不起大巨蛋，還稱彰化人去台中消費之類的，「台中要蓋巨蛋，為什麼彰化不能有？」難道彰化人不能留在彰化消費，台中人不能來彰化嗎？

國內支持職棒的永靖魏家味全集團及鹿港辜家中信集團從彰化起家，王惠美曾喊話請他們一起為彰化「孵蛋」，獲成美文化園董事長魏應交回應「這件事回歸『專業評估，樂觀其成。』一起為彰化發展努力。」王惠美今表示，魏應交講「樂觀其成」已表露魏家味全集團的態度，是善意回應。

高速公路彰化交流道附近特定區總面積1963公頃，涵蓋彰化市、和美鎮、秀水鄉、花壇鄉等四個鄉鎮，縣政府將透過第四次通盤檢討，將適度解編農地增加可建築土地，縣政府估計計畫一年內提報內政部。

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