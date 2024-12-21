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財劃法三讀…卓榮泰稱地方政府自行面對天災 張善政打臉了

彰化縣將標售中、彰3筆住宅用地 最大筆底價1.1億元

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣政府公告將標售3筆縣有住宅用地，預定下月21日開標，其中最大筆位在埔心鄉義民段。圖／縣府提供
彰化縣政府公告將標售3筆縣有住宅用地，預定下月21日開標，其中最大筆位在埔心鄉義民段。圖／縣府提供

彰化縣政府公告將標售3筆縣有住宅用地，預定下月21日開標，其中1筆在台中市，2筆位於彰化縣內，最大筆位在埔心鄉、總底價高達1億1千多萬元，最小筆雖在鹿港但「小而美」，每坪底價29萬7190元，總價1700多萬元。

縣府財政處表示，此次標售的3筆土地，台中市的土地位在梧棲區南簡段地號600-1，面積約265.6坪，每坪底價22萬4793元，總底價5970萬4000元，地目為第4種住宅區。

彰化縣內的2筆住宅用地中，最大筆位在埔心鄉義民段，共有5個地號（210、214、217、276、279），總面積468坪，每坪底價23萬6364元，總底價1億1061萬0500元，地點位在員鹿路二段及30巷區塊，地理位置優越，是這次標售金額最高的一筆。

另一筆位於鹿港鎮鹿盛段208地號，雖然面積僅57.2坪，但因地段好，離鹿港龍山寺不遠，與臨鹿港溪的復興南路也近，每坪底價高達29萬7190元，總底價1700萬6383元，值得投資。

財政處提醒，這次標售的土地皆依現狀標售，投標人需特別注意地上可能有私人建物的情況，得標後須自行處理相關問題，縣府將不協助辦理點交。有意競標的民眾，務必在投標前實地勘查，了解土地現況，以免得標後衍生不必要的爭議。

彰化縣政府公告將標售3筆縣有住宅用地，預定下月21日開標，其中1筆在台中市，2筆位於彰化縣內。圖／縣府提供
彰化縣政府公告將標售3筆縣有住宅用地，預定下月21日開標，其中1筆在台中市，2筆位於彰化縣內。圖／縣府提供
彰化縣政府公告將標售3筆縣有住宅用地，預定下月21日開標，其中最小筆位在鹿港鎮鹿盛段208地號。圖／縣府提供
彰化縣政府公告將標售3筆縣有住宅用地，預定下月21日開標，其中最小筆位在鹿港鎮鹿盛段208地號。圖／縣府提供
彰化縣政府公告將標售3筆縣有住宅用地，預定下月21日開標，其中1筆位在台中市梧棲區南簡段。圖／縣府提供
彰化縣政府公告將標售3筆縣有住宅用地，預定下月21日開標，其中1筆位在台中市梧棲區南簡段。圖／縣府提供

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