公費流感元月1日全民開打 彰化縣可線上預約施打

明年1月1日起，公費流感疫苗擴大提供全國6個月以上尚未接種的民眾接種，至疫苗用罄為止。彰化縣衛生局呼籲，公費流感疫苗開放全民開打前，請65歲以上長者、高風險慢性病人、學生及學齡前幼兒等重點族群盡快接種疫苗，以獲得保護力。

彰化縣衛生局指出，依據疾管署統計，今年公費流感疫苗自11月1日起，已再開放第二階段無高風險慢性病的50歲到64歲民眾接種公費疫苗。截至今年12月16日，公費疫苗總接種數約562.6萬劑，整體疫苗使用率逾85%；彰化縣持續推動「左流右新」流感疫苗及新冠疫苗接種，全縣共有265家合約院所持續提供高風險族群公費疫苗接種。

衛生局表示，為方便民眾簡捷快速接種，建議民眾可至「彰化疫苗接種預約e點通( HTTPs://gov.tw/fw3 )」線上預約。若不方便使用網路預約，合約院所同樣有接種服務，合約院所名冊可至衛生局網站/表單下載及統計報表/防疫類項下查詢(網址: https://reurl.cc/pvGyYe)。

衛生局提醒，長者及幼兒是感染流感後發生重症和死亡的高風險族群，呼籲民眾盡速帶往接種流感疫苗，早打早安心，若來不及在年底前完成接種，明年1月1日起，全家都可以接種。