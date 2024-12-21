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連續16年！惠蓀林場「希望之樹」點燈 閃耀至2025年3月

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
連續16年！惠蓀林場「希望之樹」點燈，即日起閃耀至2025年3月。記者宋健生/攝影
連續16年！惠蓀林場「希望之樹」點燈，即日起閃耀至2025年3月。記者宋健生/攝影

隱身天然森林裡的耶誕樹！南投惠蓀林場一年一度的「希望之樹」點燈活動，在泰雅族部落「清流兒童詩唱班」及「眉原教會」的詩歌祈福中，由中興大學校長詹富智帶領來賓們共同點燃營火，並點亮高達12公尺的耶誕樹燈飾。希望之樹每日晚點5點半至9點半點燈，展期自即日起至2025年3月2日。

惠蓀林場同時推出限量「迎福小旅行」住宿加價購方案，以及「支援山林」贈苗活動，贈送台灣原生種月橘、桃金孃、台灣肖楠、山櫻花及梔子花，為旅行更增添療癒。

惠蓀林場連續16年舉辦耶誕點燈活動，今年以「送上來自山林的祝福」為主題，規劃以生肖蛇年為意象的三大主題燈區，主燈「希望圍繞」以禮物盒為概念，蛇身透過剪紙設計融入原民及植物元素，感恩大自然帶給人們的禮物。

副燈區為「山的守護者」，以現蹤於惠蓀林場的穿山甲、台灣獼猴、以及台灣藍鵲為意象，藏身在香杉群中，早上森林就像人們與動物們的美好場域，而動物們在夜晚化身山林的守護者，維持著自然的平衡。通往希望之樹的小徑則規劃為「點亮櫻之路」，櫻花樹披上暖白外衣，將來自山林的祝福化作點點燈光。

另有「蛇年運勢籤筒」及「許願布條」二大祈福互動區。大型籤筒以蛇字入籤詩，讓遊客抽出自己的專屬運勢，許願布條則運用環保布料製作，提供遊客寫下2025年的新願望並綁上許願樹，期盼為新的一年帶來滿滿好運。

詹富智致詞時表示，歲末年終，耶誕節前夕，惠蓀林場特別舉辦「希望之樹」點燈，期望在寒冬中為大家帶來溫暖，也為新的一年帶來嶄新的希望。這一年來感謝各界對興大的支持與協助，讓校務能穩健成長，展望未來也祝福大家來年豐碩，健康平安。

希望之樹點燈儀式，由詹富智帶領校內主管，包含副校長陳全木、蔡清標、農資學院長陳志峰、林管處長吳志鴻等人，並邀請興大校友總會長莊嘉郁，以及農業部、內政部、南投縣、臺灣大學、宜蘭大學、嘉義大學、屏科大等單位，眾人齊聚祈福，共同點亮明年的新希望。

泰雅族部落「清流兒童詩唱班」及「眉原教會」獻唱詩歌祈福。記者宋健生/攝影
泰雅族部落「清流兒童詩唱班」及「眉原教會」獻唱詩歌祈福。記者宋健生/攝影
中興大學校長詹富智(右4)帶領來賓共同點燃營火，並點亮12公尺高耶誕樹燈飾。記者宋健生/攝影
中興大學校長詹富智(右4)帶領來賓共同點燃營火，並點亮12公尺高耶誕樹燈飾。記者宋健生/攝影

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