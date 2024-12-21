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耶誕老人、雪人都來了！台中停車場繽紛點燈
耶誕節將至，台中7期商圈市政公園地下停車場、豐原轉運中心、大里東榮停車場等地也浪漫「燈」場，可愛的耶誕老人、雪人都飛上停車場屋頂，熱情向大家送上祝福。
交通局長葉昭甫呼籲，多加利用「台中交通網APP」，掌握相關智慧停車資訊，帶著愉悅心情，享受台中精彩的城市風貌。
葉昭甫說，市長盧秀燕推動打造「慶典經濟」，重磅活動耶誕佳節，帶動民眾出遊、購物消費力，可善用搭乘公共運輸，享受台中市民限定的「雙十公車」優惠，搭公車十公里免費，超出十公里最高十元車資。
葉昭甫指出，選擇開車出門的市民，可多利用坐落在七期百貨商圈核心區域的市政公園停車場，共提供899個汽車、400個機車停車位，紓緩周邊交通停車問題。
交通局特別布置溫馨的耶誕裝飾，喜氣洋洋的耶誕老人、雪人結伴站在停車場屋頂，與不同造型的耶誕樹，吸引市民朋友至停車場內停放車輛，還能與耶誕老人、絢麗燈海打卡拍照，留下美好回憶。
葉昭甫說，打造停車場耶誕氣氛還擴大到豐原轉運中心，與大里東榮停車場，讓民眾在停車的轉運行程能感受到滿滿的幸福耶誕喜悅。
交通局說明，豐原轉運中心迎接耶誕佳節，發揮創意布置溫馨的耶誕裝飾，讓轉運中心不只是轉運中心，更是生活中的美學亮點；民眾出遊時搭公共運輸工具或開車，建議搭配週邊道路規劃與便利的大眾交通系統，多管齊下持續提升台中市交通服務品質。
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