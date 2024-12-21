快訊

爸爸身故！阿公吞2幼孫1千多萬「繼承遺產」 拒不還錢判刑了

中職／味全龍連簽朱育賢和陳子豪2大重砲 網直呼：台版道奇

美女主播秘婚兩年曝光！開心報喜「準備升格當媽」

聽新聞
0:00 / 0:00

耶誕老人、雪人都來了！台中停車場繽紛點燈

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
耶誕節將至，台中市政公園地下停車場耶誕老人、雪人飛上屋頂，繽紛點燈。圖／台中市政府提供
耶誕節將至，台中市政公園地下停車場耶誕老人、雪人飛上屋頂，繽紛點燈。圖／台中市政府提供

耶誕節將至，台中7期商圈市政公園地下停車場豐原轉運中心、大里東榮停車場等地也浪漫「燈」場，可愛的耶誕老人、雪人都飛上停車場屋頂，熱情向大家送上祝福。

交通局長葉昭甫呼籲，多加利用「台中交通網APP」，掌握相關智慧停車資訊，帶著愉悅心情，享受台中精彩的城市風貌。

葉昭甫說，市長盧秀燕推動打造「慶典經濟」，重磅活動耶誕佳節，帶動民眾出遊、購物消費力，可善用搭乘公共運輸，享受台中市民限定的「雙十公車」優惠，搭公車十公里免費，超出十公里最高十元車資。

葉昭甫指出，選擇開車出門的市民，可多利用坐落在七期百貨商圈核心區域的市政公園停車場，共提供899個汽車、400個機車停車位，紓緩周邊交通停車問題。

交通局特別布置溫馨的耶誕裝飾，喜氣洋洋的耶誕老人、雪人結伴站在停車場屋頂，與不同造型的耶誕樹，吸引市民朋友至停車場內停放車輛，還能與耶誕老人、絢麗燈海打卡拍照，留下美好回憶。

葉昭甫說，打造停車場耶誕氣氛還擴大到豐原轉運中心，與大里東榮停車場，讓民眾在停車的轉運行程能感受到滿滿的幸福耶誕喜悅。

交通局說明，豐原轉運中心迎接耶誕佳節，發揮創意布置溫馨的耶誕裝飾，讓轉運中心不只是轉運中心，更是生活中的美學亮點；民眾出遊時搭公共運輸工具或開車，建議搭配週邊道路規劃與便利的大眾交通系統，多管齊下持續提升台中市交通服務品質。

耶誕節將至，台中市政公園地下停車場耶誕老人、雪人飛上屋頂，繽紛點燈。圖／台中市政府提供
耶誕節將至，台中市政公園地下停車場耶誕老人、雪人飛上屋頂，繽紛點燈。圖／台中市政府提供

停車場 台中市 耶誕節 豐原

延伸閱讀

台中Youbike前30分鐘免費 明年市府預算2.5億成長1.5倍

掛牌數增加至1.1萬輛！台中電動車「充電」114年元旦起收費

台中藍線「獨立查證標」決標 委託第三單位為工程把關

台中電動車公用快充電樁僅100支現爭搶亂象 市府說話了

相關新聞

耶誕老人、雪人都來了！台中停車場繽紛點燈

耶誕節將至，台中7期商圈市政公園地下停車場、豐原轉運中心、大里東榮停車場等地也浪漫「燈」場，可愛的耶誕老人、雪人都飛上停...

台中總預算創新高 統刪5.9億元

台中市議會昨天舉行三讀議案二讀會，氣氛火爆。藍綠議員互嗆「弱化議會」、「一人政黨」，政黨協商結果，台中市府總預算2905...

油輪擱淺台中港 限期提移除計畫

巴拿馬籍「液態寶石」油輪擱淺台中港南防沙堤多日，正持續抽取船艙殘餘油料。交通部長陳世凱昨視察後指示，要求3天內提出船舶移...

耶誕節前夕收千萬元大禮 彰化喜樂方舟興建經費跨過一半門檻

耶誕節前夕，麗明營造公司執行副總陳水添扮成耶誕老公公，拿著千萬元大支票到二林喜樂保育院二林園區，代表麗明營造支持打造身心...

彰化高鐵特定區8筆土地下月標售 每坪底價12到14萬元

彰化縣政府預定明年元月22日辦理彰化高鐵特定區土地標售，共推出8筆產專區與住宅區土地，總面積約1萬6967坪，每坪底價介...

南投知名麻糬方愫馨新廠啟用 縣長許淑華站台支持

有著65年歷史的南投知名麻糬品牌方愫馨打造五星級食品工廠，19日新廠啟用，同步推出新產品「辣木麻糬」。南投縣長許淑華到場，在方愫馨執行長陳東聖陪同下參觀新廠，並與來賓一同試吃新產品，她表示，感謝廠商重

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。