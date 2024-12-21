台中總預算創新高 統刪5.9億元

台中市議會昨天舉行三讀議案二讀會，氣氛火爆。藍綠議員互嗆「弱化議會」、「一人政黨」，政黨協商結果，台中市府總預算2905億元創歷年新高，統刪5.9億，由市府自行調整，完成二讀，因三讀僅能修改文字，中市府明年度總預算大致底定。

台中市長盧秀燕表示，經濟發展支出較今年度增加74.29億元，主要是推動捷運藍線及西屯區中清路乙種工業區周邊道路等重大建設，另雙十公車，前十公里免費、後十公里只要是設籍在台中市的市民只需付費10元；YouBike前30分鐘免費並大量建置站點。

另外，社會福利支出增加25.61億元，除新增好孕專車，提供孕婦舒適便利的乘車需求與生活環境；因應人口老齡化與幼兒照顧延續。

教育科學文化支出增加20.98億元，主要是取得南屯區文中52新設校用地及興建南興國中、南興國小及廍子國中第一期工程，全面更換國中小為可調式桌椅，並引進外籍英語教師。

議長張清照原本依二讀程序要讀政黨協商結論，民進黨議員群起反對。議員林德宇批評，台中市政府對於所屬預算完全不在意，沒有說明，展現對預算的輕蔑，台中市政府也無所謂，把議會當成市政府的橡皮圖章。

民進黨議員陳俞融也痛批市府不尊重議會，並主張不刪社福、不刪民生。國民黨下屆書記長李中走進議場表示抗議，指政黨協商代表已表達意見，為何又開始「亂」？陳俞融氣憤說國民黨「弱化議會」，難道協商會議後，在議場就不能發言表達重點嗎？

議員李中、黃馨慧則大喊「民進黨是一人的政黨」，政黨協商代表可以討論以後翻案嗎？民眾黨議員江和樹大喊「表決！表決！」國民黨也附和。

休息時間，陳俞融與黃馨慧仍互嗆，最後議會仍依政黨協商結論，通過中市府114年度總預算，統刪5.9億元，二讀通過。