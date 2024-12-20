耶誕節前夕收千萬元大禮 彰化喜樂方舟興建經費跨過一半門檻

耶誕節前夕，麗明營造公司執行副總陳水添扮成耶誕老公公，拿著千萬元大支票到二林喜樂保育院二林園區，代表麗明營造支持打造身心障礙者職訓園區「喜樂方舟」，並與身障院生同樂，帶來歡笑與溫暖。

二林喜樂保育院今前舉辦「聖誕慶祝會」，忽有耶誕老人現身送禮，原來是麗明營造執行副總經理陳水添拿著千萬元大支票進場。

陳水添說，今代表董事長吳春山到喜樂捐款，這份捐贈是麗明營造對社會的承諾與支持，願意為身心障礙者的幸福盡一份心力，看到孩子們的笑容，麗明相信努力都是值得的。

喜樂保育院兼瑪喜樂社福基金會董事長莊孝盛表示，3個月前吳董承諾捐款千萬元，這不是小數目，基金會喜的是大額捐款對興建喜樂方舟很有幫助，憂的是基金會承擔「千萬」責任，非做好不可。

莊孝盛又表示，今不僅收到麗明營造千萬元，也收到吳董號召工商企業界好友捐款累積近3千萬元，令喜樂敬佩吳春山急公好義，更佩服他的人脈廣大，為喜樂方舟興建計畫注入及時雨。

「喜樂要為孩子打造第二哩路克服就業難題。」瑪喜樂社福基金會執行長暨喜樂保育院長林玉嫦說，就業是院生離開保育院遇到的第一個挑戰，因此2006年院區成立喜樂水餃工坊，但考量弱勢就業需求增加，瑪喜樂社福基金會2017年決定打造「喜樂方舟」園區提供多元化的就業訓練及職場支持。

籌建過程中遭遇景氣、新冠疫情等困難，延宕7年，直至今年7月募款累計1.2億元，還不到籌建經費的一半，幸好麗明營造董事長吳春山承諾興建，今年9月動工，吳春山還化喜樂水餃大使，大力宣傳，為建造喜樂方舟出錢出力。