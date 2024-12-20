彰化高鐵特定區8筆土地下月標售 每坪底價12到14萬元
彰化縣政府預定明年元月22日辦理彰化高鐵特定區土地標售，共推出8筆產專區與住宅區土地，總面積約1萬6967坪，每坪底價介於12.6萬元至14.58萬元之間，若全數脫標，預計挹注平均地權基金超過23億元。
地政處指出，彰化高鐵特定區住宅區土地已經3年未標售，此次為迎合市場行情，4筆住宅區土地的底價調漲幅度約7到12％，調整後，每坪單價介於12.6萬元至14.58萬元之間。
其中，面積最大的一筆為田中高鐵地段862地號，面積約708坪，每坪底價14.05萬元，總標售底價約9952萬元，此地緊鄰台灣工藝之家田中窯創藝園區，距離2025年將登場的台灣設計展南彰化展館僅250公尺，步行5分鐘可達，地段極具潛力。
次大的土地位於高鐵地段879地號，面積約700坪，每坪單價14.58萬元，總底價達1.02億元，距離斗中路僅40公尺，地理位置更具優勢；面積最小的一筆則位於高鐵社頭地段146地號，面積274坪，每坪單價12萬5900元，總底價僅3450萬元。
除了住宅區，縣府這次同步釋出4筆產專區（第二種產業專用區）土地，都位在社頭鄉，其中3筆上次流標此次重新釋出，這次每坪標售價格持平，全部落在14萬049元，4筆產專區土地每筆標售總價各在2.6億元到11.9億元間。相關資訊可上縣府地政處網站(http://land.chcg.gov.tw/) 查詢及下載相關文件。
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