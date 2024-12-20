南投知名麻糬方愫馨新廠啟用 縣長許淑華站台支持

有著65年歷史的南投知名麻糬品牌方愫馨打造五星級食品工廠，19日新廠啟用，同步推出新產品「辣木麻糬」。南投縣長許淑華到場，在方愫馨執行長陳東聖陪同下參觀新廠，並與來賓一同試吃新產品，她表示，感謝廠商重視食安，持續精進研發產品，打造品牌形象，讓南投透過美食推廣至全世界。

許淑華縣長表示，通常問到草屯最適合的伴手禮，大家第一個想到的就是方愫馨麻糬，60多年來的經營，打出良好形象，在當地可說是家喻戶曉的品牌，今年中雖受到食品檢驗安全的挑戰，但陳執行長化危機為轉機，進一步精進員工訓練、更新廠房設備，達到國際食品衛生最高標準，如今正式開幕，同步發表新產品辣木麻糬，重新迎接市場的檢驗與挑戰，感謝方愫馨持續精進食品衛生及精進研發，重拾顧客信心。

陳執行長表示，方愫馨以嚴謹的生產標準和創新的產品設計，向社會保證公司對食品安全的承諾，將台灣傳統米食推向國際市場。為提高食品安全衛生，新廠導入數據化品管系統，從原料進廠到成品出貨，每一項設計、操作流程都精細監控，確保產品品質穩定且符合安全標準，未來目標希望明年取得HACCP及ISO22000認證，並持續開發符合大眾口味的各種麻糬製品，為傳統產業轉型樹立新的標竿。

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