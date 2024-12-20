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南投縣草屯鎮長補選號次抽籤 綠蔡銘軒1號、藍簡賜勝2號

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
草屯鎮長補選號次抽籤，國民黨參選人簡賜勝抽中2號，和妻子展示「旗開得勝」、「賜勝當選」捲軸。圖／簡賜勝提供
草屯鎮長補選號次抽籤，國民黨參選人簡賜勝抽中2號，和妻子展示「旗開得勝」、「賜勝當選」捲軸。圖／簡賜勝提供

南投縣草屯鎮長補選今天號次抽籤，國民黨簡賜勝、民進黨蔡銘軒，各抽到2號和1號。簡賜勝高喊「旗開得勝」，他為努力開源，讓鎮民過幸福的日子。蔡銘軒則豎起大拇指喊「一定當選」，消費券增至2000元等政見一定兌現。

草屯鎮長補選將在1月18日投開票，今天號次抽籤，由選委會主委簡青松主持。簡賜勝在縣長許淑華等人陪同下參加抽籤；蔡銘軒則由前草屯鎮長洪國浩等人到場助勢。

簡賜勝先抽籤抽到2號，他興奮高喊「2號，簡賜勝當選，勝利成功」。簡賜勝說，他在草屯長大，父親簡沛霖和他，都受鄉親栽培，他是個懂得感恩的人，鄉親長期相挺，恩情他長記在心。他擔任10年縣議員，希望進鎮公為草屯鎮民服務。「做好地方財政，讓鎮民好賺呷」，改善鎮民的生活品質，這是他參選鎮長的心願。

蔡銘軒抽到1號，豎起大拇指高聲說「一定當選」，支持者也喊口號「共創新篇蔡銘軒」加油打氣。，蔡銘軒說，他提出的政見一定說到做到，不會跳票，請鎮民給銘軒一次機會來為草屯鄉親服務，他也說選舉剩下不到一個月，拜託鄉親一定要用選票支持，消費券加至2000元、敬老金提高至5000元等4大政見一定會兌現，讓草屯共創新篇。

簡賜勝在支持者陪同下，以車隊遊街。他和妻子站在車上向民眾揮手致意，民眾也比出勝利的手勢回應，祝福高票當選。蔡銘軒也以車隊遊街造勢，蔡銘軒強調，因懷念過世的前鎮長簡景賢，因此車隊沿途不放鞭炮。

草屯鎮長補選，民進黨蔡銘軒（中）由草屯鎮前鎮長洪國浩等人陪同，抽中1號，蔡銘軒高喊一定當選，兌現四大政見。圖／蔡銘軒提供
草屯鎮長補選，民進黨蔡銘軒（中）由草屯鎮前鎮長洪國浩等人陪同，抽中1號，蔡銘軒高喊一定當選，兌現四大政見。圖／蔡銘軒提供
草屯鎮長補選，民進黨蔡銘軒號次抽中1號，蔡銘軒強調一定當選，並兌現四大政見。圖／蔡銘軒提供
草屯鎮長補選，民進黨蔡銘軒號次抽中1號，蔡銘軒強調一定當選，並兌現四大政見。圖／蔡銘軒提供
草屯鎮長補選號次抽籤，國民黨簡賜勝由縣長許淑華等人陪同參加，他抽中2號，喊出「旗開得勝」、「賜勝當選」。圖／簡賜勝提供
草屯鎮長補選號次抽籤，國民黨簡賜勝由縣長許淑華等人陪同參加，他抽中2號，喊出「旗開得勝」、「賜勝當選」。圖／簡賜勝提供

政見 簡賜勝 蔡銘軒

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